Chelsea-Star Willian über seine Zukunft: Wechsel innerhalb der Premier League "wäre in Ordnung"

Willians Vertrag läuft am Saisonende aus und keiner weiß, wie es mit ihm weitergeht. Für ihn persönlich wäre auch ein PL-Wechsel eine Option.

Offensivspieler Willian (31) vom hat seine Zukunft weiter offengelassen und auch einen Wechsel innerhalb der Premier League nicht ausgeschlossen.

"Sollte ich Chelsea ohne Probleme verlassen und eine Tür offen behalten, wäre es in Ordnung zu einem rivalisierenden Klub zu wechseln", sagte der Brasilianer im Gespräch mit dem brasilianischen YouTube-Kanal Desimpedidos.

Willian verlässt Chelsea? Gerüchte um Liverpool, Arsenal und Spurs

Der Vertrag des 31 Jahre alten Flügelspielers datiert noch bis Ende der derzeit unterbrochenen Saison. In der jüngsten Vergangenheit wurde der Nationalspieler mit dem , dem und auch in Verbindung gebracht.

Willian lobt Jose Moutinho: "Nicht nur ein großartiger Trainer"

Zwar hat der Ex-Donezk-Star nach eigenen Angaben kein Angebot von den Spurs vorliegen, von ihrem Coach Jose Mourinho schwärmte Willian jedoch in höchsten Tönen. "Er ist nicht nur ein großartiger Trainer, sondern auch ein großartiger Freund von mir. Manchmal sprechen wir, aber was die Situation angeht, ist er absolut respektvoll", so das Chelsea-Ass.

Willian wechselte im Sommer 2013 von Anzhi Makhachkala nach London. In der Saison 2019/20 machte er 37 Pflichtspiele für die Männer von der Stamford Bridge (sieben Tore, sechs Assists).

Neben Premier-League-Klubs wurden auch der FC Barcelona, der FC Bayern München und Juventus Turin als Interessenten genannt.