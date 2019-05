Chelsea-Star N'Golo Kante gegen Watford verletzungsbedingt ausgewechselt

Weltmeister N'Golo Kante von Premier-League-Klub wurde beim Spiel gegen den FC Watford am Sonntag verletzungsbedingt früh ausgewechselt.

Im Heimspiel, in dem die Blues übrigens mit ihrem neuen Heimtrikot aufliefen, war aufgrund von Oberschenkelproblemen bereits nach zehn Minuten Feierabend für den französischen Mittelfeldmotor der Londoner. Kante wurde durch Ruben Loftus-Cheek ersetzt, dem kurz nach der Pause der Führungstreffer gelang.

Ob ein Einsatz Kantes im Rückspiel des Halbfinales der gegen (Donnerstag um 21 Uhr live auf DAZN) gefährdet ist, ist bislang nicht bekannt.

Der 28-Jährige ist eine Bank im Team von Maurizio Sarri und stand in 35 Premier-League-Spielen auf dem Rasen.

