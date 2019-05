FC Chelsea stellt neues Heimtrikot für 2019/2020 vor - Stamford Bridge als Inspiration

Gute Nachrichten für alle Fans des FC Chelsea. Die Blues haben am Donnerstag das neue Heimtrikot für die Spielzeit 2019/20 vorgestellt.

Der hat für die Saison 2019/20 ein neues Heimtrikot vorgestellt. Inspiriert wurde das Shirt von der Stamford Bridge, der Heimspielstätte der Blues in London.

"Das ist unser Zuhause", freute sich Superstar Eden Hazard, um den es allerdings Gerüchte um einen Wechsel zu Real Madrid gibt. "Jedes Mal, wenn wir rauskommen und vor unseren Fans spielen, fühlt sich das richtig an. Wir haben hier so viele Erinnerungen erschaffen, deshalb ist es genau richtig, der Bridge nun auch einmal Tribut zu zollen."

Chelsea-Trikot: Stamford Bridge diente als Inspiration

Das Trikot vom Hersteller Nike ist natürlich wieder in blauer Farbe gehalten, das Muster ergibt sich durch Fotos und Aufnahmen des Blues-Stadions. Die Hosen sind ebenfalls blau, abgerundet wird das Outfit durch weiße Stutzen.

Fans können ihr Exemplar ab sofort erwerben, Hazard und Co. werden es am Wochende gegen Watford in der Premier League zum ersten Mal tragen.