Offiziell: Romelu Lukaku kehrt zurück zum FC Chelsea

Romelu Lukaku ist zurück in London! Der Angreifer unterschreibt beim FC Chelsea und stürmt damit ab sofort für den amtierenden CL-Sieger.

Nun ist der Deal durch: Mittelstürmer Romelu Lukaku kehrt von Inter Mailand zurück zum amtierenden Champions-League-Sieger FC Chelsea. Die Blues gaben am Donnerstagabend, einen Tag nach ihrem Triumph im europäischen Supercup gegen den FC Villarreal, die Verpflichtung des 28 Jahre alten Torjägers bekannt.

Der belgische Angreifer unterschreibt einen Fünfjahresvertrag bis 2026 bei den Blues. Über die Höhe der Ablöse für Inter, wo der Angreifer noch einen Vertrag bis 2024 besessen hatte, lagen zunächst keine Angaben vor. Nach Informationen von Goal und SPOX werden für den Transfer bis zu 115 Millionen Euro fällig. Ein kleiner Teil der vereinbarten Ablösesumme sollen auch Bonuszahlungen sein.

Inter hatte in den ersten Verhandlungen mit Chelsea 130 Millionen Euro gefordert, während die Londoner lediglich 105 Millionen Euro geboten haben sollen.

FC Chelsea: Lukaku neuer Rekordtransfer des Klubs

Durch die noch nicht bestätigte Ablösesumme steigt Lukaku zum teuersten Zugang der Vereinsgeschichte Chelseas auf. Den Rekord teilten sich bis dato Kai Havertz und Kepa, die jeweils 80 Millionen Euro kosteten.

Bereits am Montag absolvierte Lukaku in Mailand den ersten Teil des Medizinchecks, nun ist der Transfer offiziell.

FC Chelsea: Lukaku freut sich auf seine neue Aufgabe

Der belgische Mittelstürmer ist bereits voller Vorfreude auf seine Auftritte an der Stamford Bridge. "Ich bin glücklich und gesegnet, wieder in diesem wunderbaren Klub zu sein. Es war ein langer Weg für mich: Ich kam als Kind hierher, das viel zu lernen hatte, jetzt komme ich mit viel Erfahrung und reifer zurück", wird der 28-Jährige auf der Klubwebsite zitiert.

Zudem äußerte sich auch Chelsea-Direktorin Marina Granovskaia zu Wort - und lobte Lukaku dabei mit großen Worten. "Romelu Lukaku ist ganz einfach einer der besten Stürmer und Torschützen der Welt. Wir freuen uns sehr, ihn zu seinem geliebten Verein zurückzubringen, und freuen uns, sein Talent in unseren Champions League-Siegerkader aufzunehmen."

Bereits von 2011 bis 2014 hatte der 98-malige Nationalspieler (64 Tore) an der Stamford Bridge unter Vertrag gestanden. Allerdings verlieh Chelsea den Mittelstürmer zunächst an West Bromwich Albion und danach an den FC Everton, der Lukaku anschließend fest verpflichtete. Nach drei Jahren bei den Toffees heuerte der gebürtige Antwerpener beim englischen Rekordmeister Manchester United an, ehe Lukaku England 2019 verließ und zu Inter wechselte.