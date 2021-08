FC Chelsea gewinnt UEFA Super Cup nach Elfmeterschießen gegen Villarreal - das Spiel im TICKER zum Nachlesen

Im UEFA Super Cup trafen am Mittwoch der FC Chelsea und der FC Villarreal aufeinander. Goal bietet Euch das packende Spiel als TICKER zum Nachlesen.

Nächster Titel für Thomas Tuchel: Der deutsche Teammanager hat mit Champions-League-Sieger FC Chelsea nach einem Elfmeterkrimi den europäischen Supercup gewonnen und Selbstvertrauen für den Saisonstart in der Premier League am Wochenende getankt. Im Duell gegen den Europa-League-Sieger FC Villarreal setzte sich Chelsea mit seinen drei deutschen Nationalspielern in der Startelf mit 6:5 im Elfmeterschießen durch. Nach 120 Minuten hatte es 1:1 (1:1, 1:0) gestanden.

Der fürs Elfmeterschießen eingewechselte Torhüter Kepa parierte den Versuch von Raul Albiol und ließ die Blues jubeln. Dass Kai Havertz den ersten Versuch für Chelsea vergab, rächte sich nicht. In der regulären Spielzeit hatte Hakim Ziyech (27.) Chelsea in Führung gebracht, doch Gerard Moreno (73.) konterte für Villarreal. Chelsea triumphierte zum zweiten Mal im Supercup und setzte damit einer düsteren Serie ein Ende. 2012, 2013 und 2019 hatten die Londoner jeweils verloren.

Tuchel setzte von Beginn an auf Stürmer Timo Werner, Champions-League-Held Kai Havertz sowie Antonio Rüdiger - und Chelsea erwischte einen starken Start. Werner (6.) hatte in Belfast nach einer Ecke schon früh die erste Möglichkeit, wenig später schoss N'Golo Kante (9.) knapp vorbei.

Villarreal hatte derweil große Probleme mit dem Pressing der Londoner und leistete sich immer wieder leichte Ballverluste. So fiel das 1:0 für Chelsea keinesfalls überraschend: Havertz bediente Ziyech im Strafraum, und der Marokkaner traf zur Führung.

Wenig später hatte Tuchel allerdings Sorgenfalten auf der Stirn, als Ziyech verletzt vom Feld musste und womöglich beim Saisonstart am Samstag gegen Crystal Palace fehlen wird. Kurz darauf sah zunächst Rüdiger nach einem harten Einsteigen Gelb, und auch Tuchel wurde verwarnt, weil er sich zu vehement beschwerte. In dieser Phase leistete sich Chelsea einen Aussetzer in der Defensive - und das hätte sich fast gerächt: Alberto Moreno (45.+4) traf mit einem Volleyschuss die Latte.

Drei Minuten nach Wiederanpfiff verzog Havertz (48.) knapp, auf der Gegenseite traf Gerard (52.) nach einem Fehler von Chelsea-Keeper Edouard Mendy den Pfosten. Villarreal erkämpfte sich nun Schritt für Schritt die Kontrolle und stellte Chelsea vor große Probleme.

Tuchel reagierte auf die starke Phase der Spanier mit drei Wechseln. Unter anderem Europameister Jorginho kam, um im Mittelfeld mehr Präsenz zu haben. Auch der glücklose Werner musste vom Feld (65.), dennoch hatte Villarreal die nächste große Chance auf den Ausgleich: Pervis Estupinan (67.) scheiterte an Mendy, kurz darauf schlug Gerard nach einem verunglückten Pass von Rüdiger zu und sorgte für eine packende Schlussphase. In der Verlängerung schien Chelsea dem zweiten Tor näher.

Quelle: SID

FC Chelsea vs. Villarreal im LIVE-TICKER

FC Chelsea vs. Villarreal 7:6 n.E. (1:0, 1:1) Tore 1:0 Ziyech (27.), 1:1 G. Moreno (73.) Aufstellung Chelsea Mendy - Zouma (65. Christensen), Chalobah, Rüdiger - Hudson-Odoi (81. Azpilicueta), Kante (65. Jorginho), Kovacic, Alonso - Ziyech (43. Pulisic), Havertz - Werner (65. Mount) Aufstellung Villarreal Asenjo - Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza (58. Estupinan) - Trigueros (70. Gomez), Capoue (70. Gaspar), Alberto Moreno (85. Morlanes) - Pino (91. Mandi), Gerard Moreno, Dia (85. Raba) Gelbe Karten Rüdiger (45.) - Pino (61.), Raba (119.)

Fazit | 1:1 nach 120 Minuten und 6:5 im Elfmeterschißen - es war ein langer Abend und ein ausgeglichenes Fußballspiel, das logischerweise ins Elfmeterschießen ging. Tuchels Kalkül, Kepa kurz vor Schluss einzuwechseln ging auf, der spanische Keeper hielt zwei Elfmeter, während sein Gegenüber Asenjo nur einen abwehrte. Chelsea holt sich zum zweiten Mal den europäischen Supercup und startet mit einem Titel in die neue Saison.

Elfmeterschießen | Druck bei Albiol - und er hält diesem nicht Stand! Kepa ahnt die Ecke und sichert den Blues den ersten Titel der Saison!

Elfmeterschießen | Jetzt ist DFB-Verteidiger Rüdiger gefordert. Asenjo bleibt stehen, Rüdiger trifft unten links.

Elfmeterschießen | Foyth muss wieder treffen. Sein Elfmeter schlägt wie der von Pulisic rechts ein.

Elfmeterschießen | Pulisic ist der Nächste, doch auch er gibt sich keine Blöße. Er trifft ins rechte Ecke.

Elfmeterschießen | Raba hat gewaltig Druck! Doch der Joker lässt sich nichts anmerken und trifft eiskalt.

Elfmeterschießen | Jorginho tritt für seine Mannschaft erneut als letzter Schütze an. Sein lässiger Versuch in die Mitte landet im Tor.

Elfmeterschießen | Gomez will ausgleichen - und schafft das auch! Obwohl Kepa in der richtigen Ecke abtauchte.

Elfmeterschießen | Mount ist der vierte Schütze bei den Blues. Auch er schließt per Innenseite ab. Sein Schuss landet im rechten unteren Eck.

Elfmeterschießen | Estupinan macht es ihm nach: Linksfuß, linke Ecke, locker mit der Innenseite - und Tor.

Elfmeterschießen | Nun geht Chelsea erstmals in Führung! Linksfuß Alonso visiert mit der Innenseite die linke Torhälfte an - und trifft souverän!

Elfmeterschießen | Mandi ist an der Reihe. Seinen Schuss ins linke Ecke kann Kepa allerdings parieren.

Elfmeterschießen | Auch Azpilicueta wählt diese Ecke. Sein Schuss mit der Innenseite landet im Netz!

Elfmeterschießen | Moreno macht es besser! Der Torschütze des Ausgleichs entscheidet sich für die gleiche Ecke und trifft via Innenpfosten.

Elfmeterschießen | Als erster Schütze tritt Havertz an. Der deutsche Nationalspieler entscheidet sich für die aus seiner Sicht rechten Ecke - und scheitert direkt zu Beginn!

Pause | Viel ist in der Verlängerung nicht passiert: Chelsea hat etwas mehr gemacht und zwei gute Chancen gehabt, aber Pulisic schoss daneben und Mount scheiterte an Asenjo. Der Supercup wird vom Punkt entschieden!

120.+2. | Wir gehen ins Elfmeterschießen!

FC Chelsea vs. Villarreal im LIVE-TICKER: Abpfiff 2. Halbzeit der Verlängerung

120.+1. | Eine Minute gibt es noch obendrauf.

120. | Den Freistoß schlägt Pulisic nach links zu Alonso, der vors Tor köpft. Albiol schlägt den Ball aus dem Strafraum weg.

119. | Torwartwechsel fürs Elfmeterschießen: Tuchel bringt Kepa und nimmt Mendy runter. Ob das wirklich eine gute Idee ist?

FC Chelsea vs. Villarreal im LIVE-TICKER: Wechsel

119. | Pulisic wird in zentraler Position 25 Meter vor dem Tor zu Fall gebracht. Gelb für Raba und gefährliche Standardsituation für Chelsea ...

FC Chelsea vs. Villarreal im LIVE-TICKER: Gelbe Karte

118. | Gerard schraubt sich bei einem Freistoß aus dem Halbfeld hoch und köpft aufs Tor - Mendy pariert. Dann ertönt wieder ein Pfiff, auch Gerard war im Abseits.

116. | Pulisic schickt Mount in den Strafraum, der vors Tor flankt. Asenjo boxt den Ball weg - dann geht die Fahne hoch, Mount war beim Zuspiel von Pulisic im Abseits.

113. | Alonso versucht es aus 15 Metern mit seinem schwächeren rechten Fuß, setzt den Ball aber deutlich übers Tor.

111. | Die Uhr tickt und tickt. Chelsea ist weiterhin etwas motivierter, dieses Spiel vor dem Elfmeterschießen zu beenden. Ins letzte Risiko gehen aber auch die Blues nicht.

108. | Pulisic steckt für Mount in den Strafraum durch, der Engländer kommt zum Schuss - Asenjo reagiert stark und wehrt den Ball zur Seite ab. Der Keeper von Villarreal macht ein sehr starkes Spiel.

106. | Die letzten 15 Minuten brechen an!

FC Chelsea vs. Villarreal im LIVE-TICKER: Anpfiff 2. Halbzeit der Verlängerung

105.+1. | Pause in der Verlängerung!

FC Chelsea vs. Villarreal im LIVE-TICKER: Abpfiff 1. Halbzeit der Verlängerung

103. | Azpilicueta wird im Strafraum leicht von Estupenan gehalten und geht wie vom Blitz getroffen zu Boden. Karasev winkt ab und der VAR bestätigt, dass das kein Foul war.

102. | Jetzt ist wieder Chelsea die dominante Mannschaft. Von Villarreal kommt nicht mehr viel.

100. | Havertz wird im Strafraum gefunden, bekommt die Kugel nicht richtig unter Kontrolle, aber sie springt zu Pulisic, der sie mit Tempo mitnimmt und aus kurzer Distanz zum Abschluss kommt. Knapp links am Tor vorbei.

97. | Villarreals letztes Pflichtspiel war ins Elfmeterschießen gegangen: Die Spanier hatten sich im Europa-League-Finale mit 11:10 gegen Manchester United durchgesetzt. Heute wieder?

95. | Eine Ecke von Marcos Alonso fliegt in die Arme von Asenjo, der gut aus seinem Kasten gekommen ist.

94. | Gemächliches Tempo seit Wiederanpfiff, die Teams scheinen noch ein bisschen Luft holen zu müssen.

91. | Zu Beginn der Verlängerung wechselt Emery: Mandi kommt für Pino ins Spiel.

FC Chelsea vs. Villarreal im LIVE-TICKER: Wechsel

91. | Die Verlängerung beginnt!

FC Chelsea vs. Villarreal im LIVE-TICKER: Anpfiff 1. Halbzeit der Verlängerung

Pause | Ein leistungsgerechtes 1:1: Chelsea war im ersten Durchgang überlegen, Villarreal im zweiten, beide trafen einmal - logischerweise geht dieser Supercup in die Verlängerung.

We're going to extra time in the #SuperCup .



🔵 1-1 🟡 pic.twitter.com/4HJopqs8QZ — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 11, 2021

FC Chelsea vs. Villarreal im LIVE-TICKER: Abpfiff 2. Halbzeit

90.+5. | Es gibt Verlängerung!

90.+4. | Rüdiger findet Marcos Alonso mit einem tiefen Pass in den Strafraum. Gute Ballmitnahme und wuchtiger Schuss des Spaniers - aber der Ball geht ans Außennetz.

90.+2. | Foyth flankt aus dem Halbraum - genau in die Arme von Mendy.

90.+1. | Vier Minuten werden draufgepackt.

88. | Chelsea macht noch mal Druck, die Blues scheinen weniger Lust auf Verlängerung zu haben als ihr Gegner.

86. | Und Dia, der mit den Kräften am Ende ist, macht Platz für Raba.

85. | Morlanes betritt das Feld, Alberto Moreno hat Feierabend.

FC Chelsea vs. Villarreal im LIVE-TICKER: Wechsel

85. | Eine Blues-Ecke wird von Albiol am ersten Pfosten weggeköpft, aber der Ball geht zu Jorginho, der aus dem Rückraum direkt schießt - Gomez wirft sich dazwischen.

81. | Hudson-Odoi, der im zweiten Durchgang etwas abgetaucht ist, weicht für Azpilicueta. Der Spanier wird dieselbe Position auf der rechten Seite einnehmen wie der junge Engländer, diese aber wohl etwas defensiver interpretieren.

FC Chelsea vs. Villarreal im LIVE-TICKER: Wechsel

81. | Das Spiel wird kurz unterbrochen, weil sowohl Dia als auch Torres nach intensiven Zweikämpfen an Boden liegen. Beide stehen aber bald auch wieder auf und spielen weiter.

79. | Gerard Moreno ist übrigens durch sein Tor alleiniger Rekordtorschütze in der Vereinsgeschichte von Villarreal geworden. Er hat Giuseppe Rossi mit 83 Toren überholt.

77. | Pulisic schickt Hudson-Odoi auf rechts, dieser flankt direkt vors Tor. Erst klärt Albiol mit dem Kopf, dann Gaspar mit einem Fallrückzieher.

74. | Völlig verdient, dass Villarreal diesen Ausgleich erzielt. Wird der Gegentreffer die Londoner, die vollkommen verschlafen aus der Kabine gekommen sind, wieder aufwecken?

73. | Tooor! Chelsea - VILLARREAL 1:1. Da ist der Ausgleich! Gerard steckt für Dia durch und startet dann selber durch. Dia passt mit der Hacke zurück in den Lauf von Gerard, der die Kugel mit einer Direktabnahme unter die Latte haut.

TOOOOOR! Chelsea vs. Villarreal 1:1 | Torschütze: Moreno

72. | Alonso wird auf links geschickt und will Havertz im Zentrum anspielen. Er trifft die Kugel aber schlecht und sie rollt zu Asenjo.

71. | ... und Gomez kommt neu ins Spiel, dafür geht Trigueros runter.

70. | Emery bringt weitere neue Spieler: Gaspar ersetzt Capoue ...

FC Chelsea vs. Villarreal im LIVE-TICKER: Wechsel

69. | Chelsea kommt kaum noch aus der eigenen Hälfte raus. Es ist seit der Pause ein sehr überzeugender Auftritt vom Yellow Submarine - nur das Tor fehlt noch.

65. | und Christensen ersetzt Zouma.

65. | ... Mount kommt für Werner ...

65. | Dreifachwechsel bei Chelsea: Europameister Jorginho kommt für Kante ...

FC Chelsea vs. Villarreal im LIVE-TICKER: Wechsel

61. | Pino steigt gegen Marcos Alonso zu hart ein, er kassiert dafür die Gelbe Karte.

FC Chelsea vs. Villarreal im LIVE-TICKER: Gelbe Karte

61. | Moreno spaziert von rechts in den Strafraum und chippt den Ball in Richtung Dia. Chalobah setzt sich im Zweikampf mit dem Stürmer aber durch und köpft das Leder weg.

58. | Emery wechselt auf der Linksverteidigerposition: Estupinan ersetzt Pedraza.

FC Chelsea vs. Villarreal im LIVE-TICKER: Wechsel

57. | Villarreal übernimmt die Kontrolle über das Spiel, Chelsea verliert die Bälle zu schnell. Ein ganz anderes Bild als im ersten Abschnitt.

55. | Moreno luchst Chalobah im Strafraum den Ball ab und schlägt ihn flach vors Tor. Mendy ist zur Stelle und fängt die Kugel ab.

52. | Zum zweiten Mal ans Aluminium! Mendy spielt einen Ball in den Fuß von Dia, der sofort Gerard schickt. Allein vor Mendy will er den Ball ins lange Eck zirkeln - und trifft den Pfosten. Das Leder springt wieder raus.

51. | Villarreal spielt offensiver als noch im ersten Durchgang, greift die Blues früher an. Torchancen hatten die Spanier im zweiten Durchgang aber noch keine.

48. | Havertz wird am Sechzehner nicht wirklich angegriffen und kann schießen. Der Ball endet links im Außennetz.

47. | Wechsel hat es zur Pause keine gegeben.

46. | Es geht weiter!

FC Chelsea vs. Villarreal im LIVE-TICKER: Anpfiff 2. Halbzeit

Halbzeit | Die gute Nachricht für Chelsea: Sie sind die überlegene Mannschaft und führen nach einer überzeugenden ersten Hälfte und einem Tor von Ziyech verdient 1:0. Die schlechtere Nachricht: Eben dieser Ziyech, der schon die gesamte Vorbereitung sehr gut in Form war, musste das Feld kurz vor der Pause verletzt verlassen. In den letzten Minuten des Durchgangs verlor Chelsea auch ein wenig den Faden und die letzte Aktion vor dem Pausenpfiff war dann auch eine Großchance für Villarreal - Morenos Volleyschuss ging aber nur an die Latte.

FC Chelsea vs. Villarreal im LIVE-TICKER: Halbzeit

45.+5. | Pause!

45.+4. | Moreno! Gerard setzt sich auf rechts stark durch und flankt an den zweiten Pfosten. Dort nimmt Moreno die Kugel volley, trifft sie richtig gut. Der Ball triftt die Unterseite der Latte und springt vor der Linie wieder raus. Das wäre fast der Ausgleich gewesen!

45.+1. | Drei Minuten Nachspielzeit werden angezeigt.

45.+1. | Tuchel ärgert sich über die Gelbe Karte von Rüdiger und lässt das Karasev auch lautstark wissen. Jetzt wird auch der Trainer der Blues verwarnt.

45. | Rüdiger sieht für eine übermotivierte Grätsche auf der Außenbahn die erste Gelbe Karte des Spiels. Er war zuerst am Ball, hat aber dann Pino komplett abgeräumt und hätte den Außenstürmer ernsthaft verletzen können. Glücklicherweise steht Pino wieder und wird weiterspielen.

FC Chelsea vs. Villarreal im LIVE-TICKER: Gelbe Karte

43. | Die Trage braucht er nicht, aber Ziyech verlässt das Feld mit angewinkeltem Arm, er wird von einem Teamarzt getröstet. Es ist noch immer nicht wirklich erkennbar, wie es passiert ist, aber der Marokkaner hat sich wohl ernsthaft am Arm oder an der Schulter verletzt. Pulisic betritt an seiner Stelle das Feld.

FC Chelsea vs. Villarreal im LIVE-TICKER: Wechsel

42. | Jetzt kommt die Trage, Ziyech wird wohl nicht weiterspielen können.

41. | Ziyech liegt am Boden, hat sich bei einem Zweikampf mit Foyth an der Schulter wehgetan. Es sah eigentlich nicht so schlimm aus, aber Ziyech muss behandelt werden und scheint starke Schmerzen zu haben.

40. | Moreno bringt den Ball in den Strafraum, bleibt aber an Rüdiger hängen, der die Kugel aus der Gefahrenzone köpft.

39. | Pedraza zwingt Alonso mit einer Flanke von links dazu, den Ball zur Ecke zu klären ...

36. | Ziyech schlägt einen Freistoß aus dem Halbfeld an den zweiten Pfosten und findet Zouma, der den Ball mit ausgestrecktem Bein aus der Luft nehmen will. Er trifft das Leder zwar, kann es aber nicht aufs Tor lenken.

35. | Doppelpass zwischen Ziyech und Alonso, dann drückt der Außenverteidiger aus 15 Metern ab. Asenjo ist schnell unten und stoppt den Schuss mit der rechten Hand.

33. | Foyth steckt für Dia durch, der alleine vor Mendy etwas überhastet abschließt. Der Keeper macht sich breit und blockt den Schuss. Beste bisherige Chance für Villarreal!

31. | Dia legt für Pino auf, dessen Direktabnahme von Rüdiger abgefälscht wird. Der Ball steigt hoch hinauf und senkt sich langsam aufs Tor zu. Mendy pflückt ihn mühelos aus der Luft.

30. | Havertz sucht Alonso mit einem Steckpass - zu steil.

27. | Toooor! CHELSEA - Villarreal 1:0. Die verdiente Führung! Alonso schickt Havertz auf links, der legt den Ball auf den Elfmeterpunkt zurück. Dort kommt Ziyech eingelaufen, nimmt die Kugel direkt und versenkt sie im langen Eck.

TOOOOOR! Chelsea vs. Villarreal 1:0 | Torschütze: Ziyech

25. | Chelsea sucht einen Weg durch die Verteidigug von Villarreal, hat dabei aber wenig Erfolg. Gegen zwei Gegner holt Ziyech auf außen eine Ecke raus, schlägt diese dann aber über Freund und Feind hinweg und der Ball dreht sich auf der anderen Seite des Tores ins Aus.

22. | Werner wird links in den Strafraum geschickt, will an Albiol vorbeisprinten, aber der Verteidiger stellt intelligent seinen Körper rein und begleitet den Ball ins Toraus.

20. | Kovacic legt den Ball zu Ziyech raus, der vors Tor flankt. Asenjo begräbt den Ball unter sich.

17. | Villarreal steht tief, macht es um den eigenen Strafraum eng und hofft auf Konter. Chelsea sucht aktuell nicht das Risiko, der Ball wird hinten hin- und hergeschoben.

14. | Nach einem überlegenen Start der Blues ist die Partie nun ausgeglichener, die Londoner haben auch einen Gang zurückgeschaltet.

11. | Erster spanischer Eckball, der Ball wird am ersten Pfosten verlängert und im Rückraum will Albiol ihn volley nehmen. Der erfahrene Verteidiger schlägt aber ein Luftloch.

9. | Kante macht, was Kante eben so macht: Balleroberung in der gegnerischen Hälfte, gefolgt von einem Schuss aus 20 Metern. Der Ball fliegt knapp links vorbei.

8. | Guter Beginn von Chelsea, Villarreal ist vorerst fast ausschließlich mit Verteidigen beschäftigt.

6. | Ziyech schlägt eine Ecke an den zweiten Pfosten, Werner hält den Fuß hin - Asenjo reißt die Arme hoch und wehrt den Ball ab.

4. | Mit Rüdiger, Havertz und Werner sind wie schon im CL-Finale drei deutsche Nationalspieler Teil der Chelsea-Elf. Besonders Werner hat heute einiges zu beweisen, denn Chelsea steht kurz vor der Verpflichtung eines großen Konkurrenten für den Ex-Leipziger: Romelu Lukaku dürfte demnächst bei den Blues unterschreiben, 115 Millionen wird der CFC wohl dafür in die Hand nehmen.

1. | Der Ball rollt!

FC Chelsea vs. Villarreal im LIVE-TICKER: Anpfiff

vor Beginn | Der 42-jährige Russe Sergey Karasev wird die Partie leiten. Marco Fritz aus Deutschland ist als Video-Schiedsrichter mit dabei.

vor Beginn | Die Teams sind auf dem Feld, in Kürze geht es los.

vor Beginn | Die Augen des Fußballs haben in den letzten Tagen nach Paris geblickt, wo gestern Lionel Messi unterschrieben hat. PSG gilt jetzt als CL-Favorit, unter katarischer Führung hat man aber noch keinen europäischen Titel geholt. Da ist es etwas ironisch, dass die zwei Trainer, die bei diesem Spiel zwischen den zwei europäischen Meistern der vergangenen Saison aufeinandertreffen, die zwei Vorgänger des aktuellen PSG-Trainers Mauricio Pochettino sind. Tuchel, der Ende Dezember des letzten Jahres in Paris entlassen wurde, folgte im Sommer 2018 auf Emery.

vor Beginn | Die Partie findet in Belfast statt, 13 000 Zuschauer dürfen dem Spiel beisitzen.

vor Beginn | Für Villarreal bedeutete der Sieg im Europa-League-Finale gegen Manchester United den ersten Titel in der Vereinsgeschichte. Es ist also logischerweise die erste Teilnahme am Supercup für die Spanier. Für die Blues ist es die fünfte Supercup-Teilnahme, nur einmal (1998 gegen Real Madrid) gingen sie als Sieger hervor.

vor Beginn | Auf alte Begegnungen zurückblicken kann man bei diesem Duell nicht: Es ist das erste Mal, dass die zwei Vereine aufeinandertreffen.

vor Beginn | Auf der anderen Seite gibt es bei Villarreal zwei Spieler, die dem spanischen Verein einen zweistelligen Millionenbetrag gekostet haben: Foyth, der vergangene Saison schon an Villarreal ausgeliehen war, kam für circa 15 Millionen Euro von den Spurs, für Dia überwies man um die 12 Millionen an Stade Reims. Beide Spieler werden von Anfang an an dieser Begegnung teilnehmen.

vor Beginn | Nach nur sechs Monaten beim FC Chelsea hat Tuchel mit der Champions League den ersten Titel gewonnen, nun kann er mit dem Supercup gleich nachlegen. Er setzt dabei auf einen fast unveränderten Kader, gewichtige Zu- oder Abgänge hat es an der Stamford Bridge nicht gegeben. Chalobah ist der einzige Spieler in der Startelf, den Tuchel vergangene Saison nicht einsetzen konnte, der Verteidiger war an Lorient ausgeliehen.

vor Beginn | Herzlich willkommen zum Spiel um den UEFA-Supercup zwischen Champions-League-Sieger FC Chelsea und Europa-League-Gewinner FC Villarreal.

FC Chelsea vs. Villarreal: Die Aufstellung

So spielt der FC Chelsea:

Mendy - Zouma, Chalobah, Rüdiger - Hudson-Odoi, Kanté, Kovacic, Alonso - Ziyech, Havertz - Werner

Your Chelsea team news for tonight! 🔵 pic.twitter.com/OBJRoBWZsF — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 11, 2021

Die Elf von Villarreal:

Asenjo - Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza - Trigueros, Capoue, Alberto Moreno - Pino, Gerard Moreno, Dia

¡Estos son los XI futbolistas ‘groguets’ que saltarán al Windsor Park para enfrentarse ante el @ChelseaFC en la #SuperCup ⚽🏆! #VivamosElMomento pic.twitter.com/EFtp932VGT — Villarreal CF (@VillarrealCF) August 11, 2021

FC Chelsea vs. Villarreal heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Chelsea vs. Villarreal heute ... im TV DAZN (via Smart-TV oder Konsole) im LIVE-STREAM DAZN LIVE-TICKER Goal

Im UEFA Super Cup treffen heute Chelsea und Villarreal aufeinander. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen den Blues und Villarreal heute live im TV und LIVE-STREAM läuft .

FC Chelsea vs. Villarreal im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Warten auf Lukaku, Supercup vor Augen: Tuchel und Chelsea starten nächste Titel-Mission

Thomas Tuchel geht in seine erste volle Saison als Teammanager beim FC Chelsea, und die Latte liegt hoch. Nach dem Champions-League-Triumph können die Blues am Mittwoch gleich den nächsten Titel gewinnen.

Antonio Rüdiger und Kai Havertz träumen von neuen Pokalen, Teammanager Thomas Tuchel wartet auf das "Go" bei Star-Stürmer Romelu Lukaku - und alle beim FC Chelsea lechzen vor der ersten Titelchance der Saison nach mehr. Der viel bejubelte Champions-League-Sieg reicht ab jetzt niemandem, die Blues meinen es in der neuen Spielzeit todernst.

Am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) spielt Chelsea in Belfast gegen Europa-League-Champion FC Villarreal um den UEFA-Supercup. "Für mich ist jeder Titel etwas sehr Besonderes – ich habe richtig Bock auf dieses Finale", sagte Rüdiger dem SID . Es soll aber nur der Auftakt für einen Siegeszug sein. Heißt: Frontalangriff auch in der Premier League, die am Wochenende startet.

Dort hievte Tuchel den Klub zuletzt nach einer verkorksten Hinrunde unter Frank Lampard noch auf Platz vier, doch Meister wurden Pep Guardiola und Manchester City. Dass er seinen katalanischen Kumpel zu schlagen imstande ist, bewies Tuchel aber im Finale der Königsklasse im Mai (1:0) in Porto. In Tuchels erster vollständiger Saison in London sollen nun auch national Pokale folgen.

"Es wird wieder eine brutal schwierige Saison. Als amtierender Champions-League-Gewinner wollen wir natürlich auch in der Liga ganz oben mitmischen bis zum Ende", so Rüdiger. Auch Nationalmannschaftskollege Kai Havertz, in der magischen Nacht von Porto noch Siegtorschütze, kündigte an: "Der Champions-League-Titel ist nicht genug für uns, wir wollen mehr gewinnen und das ist unser Ziel für die Saison."

Für dieses Unterfangen ist Chelsea bekanntermaßen bereit, einiges zu investieren. Knapp 250 Millionen Euro gab der Verein von Besitzer Roman Abramowitsch vor der vergangenen Saison unter anderem für Havertz und Timo Werner aus, diesmal werden es wohl 115 Millionen für einen Spieler: Romelu Lukaku. Der Belgier steht vor einem Wechsel von Inter Mailand an die Stamford Bridge, wo er schon von 2011 bis 2014 unter Vertrag standen hatte und nicht glücklich geworden war.

"Ich bin nicht in der Position, etwas bekannt zu geben", sagte Tuchel am Dienstag zum bevorstehenden Deal. Rüdiger freut sich jedenfalls schon auf den Neuen. "Er ist ein Biest", sagte der 28-Jährige: "Er ist sehr stark, das hat er in Italien gezeigt. Er ist ein Torjäger und ein Topstürmer."

Der mögliche Transfer ist ein klares Zeichen an die Konkurrenz, denn in der Vorsaison fehlte ein gnadenloser Torjäger. Nachdem auch Meisterschafts-Rivale City trotz Coronakrise Jack Grealish für unanständige 118 Millionen Euro holte, wird deutlich, in welche Richtung sich der Weltfußball entwickeln könnte.

"Ich gehe davon aus", sagte Rüdiger, "dass die Premier League die nächsten Jahre international noch bestimmender werden wird als sie es sowieso schon ist." Und Chelsea will mit den Ton angeben.

Quelle: SID

FC Chelsea vs. Villarreal im LIVE-TICKER: Der UEFA Super Cup im Überblick