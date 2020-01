Chelsea hofft auf Verpflichtung von PSG-Talent Kays Ruiz-Atil

Chelsea hat in dieser Saison gezeigt, eine gute Station für junge Spieler zu sein. Nun könnte man ein vielversprechendes PSG-Talent an Land ziehen.

Der ist nach Informationen von Goal und SPOX optimistisch, sich die Dienste des 17-jährigen Mittelfeldtalents Kays Ruiz-Atil von Paris Saint-Germain sichern zu können.

Ruiz-Atil, der 2015 aus Barcas La Masia in die französische Hauptstadt wechselte, hatte in der aktuellen Spielzeit auf Einsätze bei den Profis gehofft. Aktuell kommt er aber nur in der U19 von PSG zum Einsatz.

PSG-Talent Ruiz-Atil: Chelsea-Angebot wird "sehr ernst" genommen

Deshalb ist er aktuell nicht bereit, einen neuen Vertrag mit verbesserten Bezügen beim Klub von Trainer Thomas Tuchel zu unterzeichnen, was nun die Blues auf den Plan gerufen hat.

Die Londoner haben Claude Makelele, technischer Berater und ehemaliger Chelsea-Profi, geschickt, um Verhandlungen mit Ruiz-Atils Beratern zu führen. Das Angebot der Blues werde "sehr ernst" genommen, heißt es aus dem Umfeld.

Sollte sich der Spieler für einen Wechsel nach entscheiden, müsste sich Chelsea allerdings noch mit PSG auf eine Ablöse einigen, da sein Vertrag erst 2021 ausläuft.