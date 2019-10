FC Chelsea vs. Manchester United: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, TICKER, Highlights und Co. - hier läuft der League Cup

Das Achtelfinale des League Cups bringt ein Duell der großen Namen mit sich: gastiert beim zum Pokalspiel und könnte einen mäßigen Saisonstart etwas aufwerten. Anpfiff an der Stamford Bridge ist heute Abend (Mittwoch) um 21.05 Uhr.

Während sich Chelsea in der vorherigen Runde souverän mit 7:1 gegen Grimsby Town durchsetzen konnte, zitterte sich Man United im Elfmeterschießen gegen AFC Rochdale ins Achtelfinale (5:3 i.E.). In der Ligapokal-Historie sind beide Vereine jedoch gleich erfolgreich: Sowohl die Blues als auch die Red Devils sicherten sich fünfmal den Titel im Ligapokal.

Verzichten muss Chelsea weiterhin auf den deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger. Der Verteidiger brennt nach seinem Kreuzbandriss allerdings auf ein baldiges Comeback: "Es juckt. Es ist sehr lange jetzt. Selbst bei meinem Kreuzbandriss war ich nicht so lange draußen. Aber ich bin sehr geduldig", erklärte Rüdiger im Sportschau Club der ARD. Einen Termin für eine Rückkehr nannte er jedoch noch nicht.

Chelsea gegen Manchester United wird live übertragen! In diesem Artikel findet Ihr alle Infos dazu. Außerdem könnt Ihr hier kurz vor Spielbeginn die Aufstellungen nachlesen.

Der heutige Mittwoch hat mit dem und den internationalen Pokalwettbewerben einiges an Live-Fußball zu bieten. Doch was davon wird im Fernsehen übertragen? Goal klärt auf.

Für den englischen League Cup hat sich kein deutscher Fernsehsender die Übertragungsrechte gesichert. Chelsea gegen United läuft heute Abend somit nicht im TV.

Es gibt allerdings eine Möglichkeit, die Begegnung via LIVE-STREAM von DAZN auf dem Fernseher abzuspielen. Wie das funktioniert, lest Ihr unten.

Das Streaming-Portal DAZN hat sich ein großes Rechtepaket am League Cup gesichert und zeigt heute Abend Chelsea gegen Manchester United im LIVE-STREAM. Die Übertragung startet pünktlich zum Anpfiff um 21.05 Uhr.

Kommentator Marco Hagemann und Experte Ralph Gunesch begleiten Euch während der 90 Minuten. Auch eine eventuelle Verlängerung mit Elfmeterschießen würde DAZN live zeigen.

Um das Angebot abrufen zu können, benötigt Ihr allerdings ein Abonnement bei DAZN. Das könnt Ihr einen Monat lang kostenlos testen und anschließend entscheiden, ob Ihr es kündigen oder weiterführen wollt. Ein finanzielles Risiko geht Ihr somit nicht ein.

Nach dem Gratismonat ist DAZN für 11,99 Euro monatlich erhältlich. Wer sich direkt ein Jahresabo sichert, spart etwas Geld und zahlt 119,99 Euro für zwölf Monate. Weitere Details zu den Abo-Konditionen findet Ihr hier.

Bereits im kostenlosen Probemonat steht Euch das komplette DAZN-Programm zur Verfügung. Das beinhaltet neben Live-Übertragungen des League Cups auch Spiele der , und sogar Freitags- und Montagsspiele der . Klickt Euch hier zum vollständigen Programm von DAZN!

Nicht jeder wird heute Abend bei der Live-Übertragung einschalten können. Doch keine Sorge: DAZN zeigt Euch auch die Highlights des Spiels. Somit verpasst Ihr keine wichtige Szene, die an der Stamford Bridge passiert.

Das kurze Video wird schon kurz nach Abpfiff hochgeladen und ist anschließend jederzeit auf Abruf verfügbar. Einzige Voraussetzung ist auch hier das DAZN-Abo.

Sobald Ihr das abgeschlossen habt, könnt Ihr DAZN übrigens auf sämtliche mobilen Geräte laden. Mithilfe der DAZN-App ist das Angebot auch auf dem Smart-TV verfügbar. Die Playstation und der Amazon Fire TV Stick ermöglichen sogar das Schauen auf herkömmlichen TV-Geräten.

Es gibt auch eine kostenlose Alternative, den League Cup heute Abend live zu verfolgen. Auf der Webseite und in der App von Goal findet Ihr einen Ergebnis-TICKER, der Euch über alle wesentlichen Aktionen aus London informiert.

Hier laufen alle Tore, Assists, Karten und Wechsel in Höchstgeschwindigkeit ein, womit Ihr ständig auf Ballhöhe seid. Klickt Euch über diesen Link direkt zum Ergebnis-TICKER von Goal!

Werden die Trainer Frank Lampard (Chelsea) und Ole Gunnar Solskjaer (Manchester) auf ihre Top-Besetzung zurückgreifen oder rotieren?

Die Antwort darauf lest Ihr hier, sobald die Aufstellungen offiziell verkündet wurden. Schaut dafür später noch einmal vorbei!

The boss has hinted that there may be more minutes for two #MUAcademy youngsters on Wednesday...#MUFC #CarabaoCup