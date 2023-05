"Aus dem Nichts gefeuert": Chelseas Kai Havertz spricht über das Aus von Thomas Tuchel

Der FC Chelsea begann die Saison mit Thomas Tuchel auf der Bank. Kai Havertz macht klar, wie überraschend das Aus für den Trainer bei den Blues kam.

WAS IST PASSIERT? Kai Havertz hat auf die verkorkste Saison seines FC Chelsea zurückgeblickt und sich dabei auch zum aus seiner Sicht überraschenden ersten Trainerwechsel der Spielzeit geäußert. Thomas Tuchel musste bereits Anfang September bei den Blues gehen und wurde von Graham Potter abgelöst.

WAS WURDE GESAGT? "Die Saison fing eigentlich relativ ruhig an. Wir hatten den Ownership-Wechsel, was für den ganzen Verein ein großer Wechsel war. Und dann wurde Thomas Tuchel gefeuert, was in so einer Mannschaft natürlich immer etwas macht, wenn man mit einem Trainer Erfolg hatte und der dann aus dem Nichts gefeuert wird", sagte Havertz im kicker.

Auch unter Potter sowie beim neuen Interimstrainer Frank Lampard lief es bei Chelsea aber nicht. "Jetzt stehen wir da mit dem Rücken zur Wand und nicht sehr gut in der Tabelle. Es ist natürlich einfach, Ausreden zu finden. Ich bin kein Freund davon, alles auf was anderes zu schieben. Am Ende sind wir alle professionelle Fußballer und müssen auch mal ein Spiel gewinnen", sagte Havertz.>

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Chelsea belegt in der Premier League aktuell nur den zwölften Rang und verpasst aller Wahrscheinlichkeit nach die Qualifikation für das internationale Geschäft.

In der Champions League kamen die Blues bis ins Viertelfinale, in dem sie dann Real Madrid unterlagen.