"Etwa 852.609 Pizzen": FC Chelsea wird von Pizza-Unternehmen verspottet

Bei Chelsea läuft es in dieser Saison noch überhaupt nicht rund. Und das weiß man auch bei Domino's Pizza.

WAS IST PASSIERT? Das bekannte Fast-Food-Unternehmen Domino's Pizza konnte sich einen spöttischen Beitrag in Richtung FC Chelsea in den sozialen Medien nicht verkneifen.

WAS WURDE GESAGT? Bei X (ehemals Twitter) schrieb das UK-Profil des Pizza-Lieferdienstes: "Seit Chelsea zum letzten Mal ein Tor geschossen hat, haben wir etwa 852.609 Pizzen ausgeliefert."

DAS BILD ZUR NEWS:

WAS IST DER HINTERGRUND? Domino's Pizza spielt damit natürlich auf die lange Durststrecke der Blues hinsichtlich eigener Torerfolge an. Chelsea traf letztmals beim 2:1-Sieg gegen den Viertligisten Wimbledon im EFL Cup am 30. August.

Seither gelang dem englischen Topklub kein eigenes Tor mehr, von drei Spielen gingen zwei mit 0:1 verloren (gegen Nottingham und Aston Villa), einmal holte man mit einem 0:0 gegen Bournemouth zumindest einen Punkt.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Ohnehin hat Chelsea aus den ersten sechs Premier-League-Partien dieser Saison nur fünf Zähler geholt, steht damit auf einem enttäuschenden 14. Tabellenplatz. Und das, obwohl man in den vergangenen drei Transferperioden mehr als eine Milliarde Euro für neue Spieler ausgegeben hat.

Der neue Trainer Mauricio Pochettino steht daher schon nach wenigen Wochen im Amt stark in der Kritik.