Inter Mailand: Chelsea und Arsenal angeblich an Achraf Hakimi interessiert

Achraf Hakimi ist in Mailand inzwischen Leistungsträger. Sorgt Inters finanzielle Lage trotzdem für einen Wechsel in die Premier League?

Die englischen Spitzenklubs FC Chelsea und FC Arsenal zeigen Interesse am ehemaligen Bundesligaprofi Achraf Hakimi. Der Telegraph schreibt, die Londoner Traditionsvereine beschäftigten sich die mit einem Sommertransfer des 22-Jährigen von Serie-A-Spitzenreiter Inter Mailand.

Während Arsenal auf der Suche nach einem Ersatz für Hector Bellerin (wird mit PSG in Verbindung gebracht) ist, könne der vielseitige Hakimi bei den Blues eine offensivere Rolle einnehmen und Eigengewächs Reece James so aus dem Mittelfeld nach hinten in die Abwehrkette auf seine angestammte Position rutschen.

Nach BVB-Leihe: Hakimi wechselte von Real Madrid zu Inter

Hakimi wechselte vor einem Jahr nach zwei erfolgreichen Jahren auf Leihbasis bei Borussia Dortmund für 40 Millionen Euro Ablöse von Real Madrid zu Inter. Dort hat er nach Anpassungsschwierigkeiten unter Antonio Conte mittlerweile einen Stammplatz und gehört mit sechs Toren und sechs Assists in 33 Pflichtspielen zu den Leistungsträgern.

Ein Abgang des marokkanischen Nationalspielers (31 Einsätze, zwei Tore) im Sommer soll dennoch eine realistische Option sein. Denn Inter plagen finanzielle Schwierigkeiten. Die chinesischen Besitzer Sunings Holding Group stellten jüngst ihr Engagement beim Super-League-Meister Jiangsu Suning ein. Ein Verkauf Hakimis, der zu den wertvollsten Spielern der Nerazzurri zählt, könnte frisches Geld in die Klubkassen spülen.

Vor seinem Wechsel nach Mailand war Hakimi auch als Neuzugang beim FC Bayern und Manchester City im Gespräch. Sein Vertrag bei Inter ist noch bis 2025 datiert.