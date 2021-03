Champions League, Viertelfinale: Wann findet die Auslosung statt?

Aktuell läuft noch das Achtelfinale der Champions League, doch Goal erklärt Euch schon, wann das Viertelfinale der Königsklasse ausgelost wird.

Heute Abend können sich bereits die ersten Mannschaften für das Viertelfinale der Champions League qualifizieren. Da stellt sich natürlich die Frage, wann das Viertelfinale ausgelost wird.

In der Königsklasse befinden sich aktuell noch 16 Mannschaften, vier davon kommen aus Deutschland. In zwei Wochen wird die Gesamtzahl halbiert - die deutsche bleibt hoffentlich so bestehen, wobei es für RB Leipzig und Mönchengladbach jeweils einen 0:2-Rückstand gegen den FC Liverpool und Manchester City aufzuholen gilt.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wann das Viertelfinale der Champions League ausgelost wird.

Wettbewerb UEFA Champions League Datum Freitag, 19. März 2021 Uhrzeit 12 Uhr Ort Nyon, Schweiz

Das Viertelfinale der Champions League wird am Freitag, den 19. März 2021, im schweizerischen Nyon ausgelost. Zwei Tage nach den beiden letzten Spielen im Achtelfinale können sich die Teams also schon auf ihren Gegner vorbereiten. Nachdem das Viertelfinale ausgelost wird, werden auch die Paarungen für das Halbfinale gezogen.

Ab dem Viertelfinale ist kein Team mehr gesetzt, sprich es kann jeder gegen jeden spielen. Im Achtelfinale war das noch anders, da konnten keine Gruppenersten und keine Mannschaften der gleichen Nation aufeinandertreffen.

Champions League, Viertelfinale: So wird die Ziehung übertragen

Die Auslosung des Viertelfinales könnt Ihr live im TV und LIVE-STREAM verfolgen. Die Ziehung wird von gleich drei Sendern übertragen: Von Sky, DAZN und der UEFA. Sky und DAZN zeigen alle Spiele der Königsklasse im TV und LIVE-STREAM. Die Champions League gibt es nicht im klassischen Free-TV zu sehen, Sender wie die ARD oder das ZDF haben keine Übertragungsrechte erhalten.

Champions League, Viertelfinale: Die Auslosung im Free-TV verfolgen

Der Pay-TV-Sender Sky aus Unterföhring zeigt die Auslosung live und über die volle Länge - und das kostenlos! Der Bezahlsender hat einen Nachrichtensender (Sky Sport News), der frei im TV empfangbar ist. Über diesen wird die Ziehung ab 11.30 Uhr im Free-TV übertragen. Kai Dittmann wird die Auslosung für Sky kommentieren.

Champions League, Viertelfinale: Die Auslosung im LIVE-STREAM verfolgen

Wer gerade unterwegs ist oder beim Homeoffice eine kurze Pause einlegt, der kann die Auslosung ganz entspannt über den Laptop als LIVE-STREAM verfolgen. DAZN, Sky und die UEFA streamen die Auslosung kostenlos.

DAZN wird ab 12 Uhr online gehen, Nico Seepe kommentiert für den Streamingdienst. Wer sich als Neukunde bei DAZN anmeldet, der kann das Programm des Portals einen Monat lang gratis schauen.

Die UEFA und Sky Sport News werden die Ziehung ebenfalls im Stream übertragen. Über diesen Link gelangt Ihr zur Homepage der UEFA, hier geht's direkt zum Stream von Sky. Der Inhalt des Sky-Streams wird identisch mit dem der TV-Übertragung sein.

