Champions League: UEFA dementiert Verlegung des Endspiels von Istanbul nach Lissabon

Zweimal wurde das Finale der Königsklasse in Istanbul bereits verlegt. Angeblich gibt es entsprechende Gedankenspiele erneut.

WAS IST PASSIERT? Die UEFA hat angebliche Überlegungen zu einer erneuten Verlegung des Champions-League-Endspiels aus Sicherheitsgründen dementiert. Das Finale werde "wie geplant am 10. Juni in Istanbul stattfinden", teilte der Dachverband auf SID-Anfrage mit: "Wir haben keinen weiteren Kommentar."

Die Daily Mail hatte berichtet, es gebe bei der UEFA Gedankenspiele, das Endspiel erneut im Estadio da Luz in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon auszutragen. Entsprechende Gespräche seien bereits geführt worden, heißt es.

WAS IST DER HINTERGRUND? In der Türkei werden nach den Präsidentschaftswahlen in wenigen Tagen Unruhen befürchtet, sollte der amtierende Präsident Recep Tayyip Erdogan abgewählt werden. Er liegt vor dem ersten Wahlgang am Sonntag in Umfragen rund fünf Prozentpunkte hinter seinem Herausforderer Kemal Kilicdaroglu. Es bahnt sich eine Stichwahl der beiden Kontrahenten an, diese würde am 28. Mai stattfinden, knapp zwei Wochen vor dem Finale im Atatürk-Stadion.

Bereits 2020 und 2021 waren die Finals wegen der COVID-19-Pandemie von Istanbul nach Lissabon verlegt worden.

WIE GEHT ES WEITER? Bevor tatsächlich konkrete Schritte wegen einer Verlegung eingeleitet werden, wolle die UEFA aber zunächst die weiteren Entwicklungen in der Türkei abwarten. Allerdings drängt die Zeit, da viele organisatorische Dinge noch zu klären wären.

In der kommende Woche steigen die beiden Rückspiele der Halbfinals zwischen Manchester City und Real Madrid (1:1) sowie Inter Mailand und Milan (2:0).