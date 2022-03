Champions League: Überträgt Sky ab dem Achtelfinale wieder Spiele live?

Seit Beginn der aktuellen Saison ist Sky nach vielen Jahren nicht mehr Inhaber der TV-Rechte für die Champions League, doch mit dem Achtelfinale hoffen viele Liebhaber des internationalen Fußballs, dass auch der Pay-TV-Sender wieder Spiele der Königsklasse übertragen darf.

Ist die Champions League ab dem Achtelfinale erneut bei Sky zu sehen? In diesem Artikel verrät Euch Goal, wie die TV-Rechte an der Königsklasse in Deutschland verteilt sind und bei welchen Anbietern die kommenden Spiele übertragen werden.

Champions League im TV und im LIVE-STREAM: Überträgt Sky ab dem Achtelfinale wieder Spiele live?

Es gibt schlechte Nachrichten für alle, die bei Sky das Sport-Paket gebucht haben, und sich mit dem Achtelfinale auf eine Übertragung der Champions League gefreut haben: Durch die neue Rechtesituation ist die Königsklasse seit der Saison 2021/22 ausschließlich bei der Konkurrenz des Pay-TV-Senders zu sehen. Die Apps der betreffenden Streamingdienste sind jedoch beide auf dem Sky-Q-Receiver verfügbar und ermöglichen somit, alle Spiele der Champions League unter einem Dach zu schauen. Im Achtelfinale werden die Hinspiele am 15. und 16. Februar sowie am 22. und 23. Februar, die Rückspiele am 8. und 9. sowie am 15. und 16. März ausgetragen.

Übertragung der Champions League seit der Saison 2021/22 bei DAZN und Amazon Prime

In Deutschland werden die Spiele der Champions League allesamt im TV und im LIVE-STREAM übertragen, seit der aktuellen Saison teilen sich DAZN und Amazon Prime die TV-Rechte an der Königsklasse. Die beiden Streamingdienste haben die Begegnungen unter sich aufgeteilt und an dieser Regelung aus der Gruppenphase hat sich auch zum Achtelfinale nichts geändert. So ist jeden Dienstag eine ausgewählte Paarung bei Amazon Prime zu sehen, die restlichen Spiele werden seit Beginn der laufenden Saison nur noch auf DAZN übertragen.

Um alle Begegnungen der Champions League sehen zu können, sind demnach zwei verschiedene Abonnements erforderlich: Für die ausgewählten Dienstagsspiele muss Amazon Prime zu einem Preis von 7,99 Euro monatlich oder im Jahresabo für einmalig 69 Euro gebucht werden. Studenten und Auszubildende können den Streamingdienst sogar sechs Monate kostenlos nutzen, anschließend erhalten sie auf das Jahresabo von Amazon Prime 50 Prozent Rabatt. Wie in der Gruppenphase beginnt Amazon Prime auch zum Achtelfinale um 19.30 Uhr mit der Übertragung.

Auch bei DAZN kann sich zwischen verschiedenen Bezahlmodellen entschieden werden: So zahlen alle Neukunden und Abonnenten, die ihre beendete Mitgliedschaft reaktivieren, seit dem 1. Februar den erhöhten Preis von 29,99 Euro monatlich oder im Jahresabo einmalig 274,99 Euro. Zudem haben alle neuen Abonnenten die Möglichkeit, ihr Jahresabo in monatlichen Raten von 24,99 Euro zu zahlen. Alle bestehenden DAZN-Kunden behalten mindestens bis zum 31. Juli ihren aktuellen Preis. Bereits ab 20.30 Uhr zeigt der Streamingdienst die Vorberichte zu den jeweiligen Begegnungen.

Champions League im TV und im LIVE-STREAM: So wird das Achtelfinale gezeigt / übertragen