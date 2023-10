Vor Champions-League-Spiel: Kopenhagen macht sich mit Choreo über Bayerns Uli Hoeneß und Thomas Müller lustig

Vor dem Anpfiff des Duells in der Champions League nehmen die Fans des FC Kopenhagen den Gegner aus München mit einer Choreo aufs Korn.

WAS IST PASSIERT? Vor dem Champions-League-Gruppenspiel gegen den FC Bayern München (1:2) haben die Fans des FC Kopenhagen eine beeindruckende Choreo gezeigt. Darin kamen nicht nur ein FCB-Fan in Lederhose und mit Maßkrug in der Hand vor, sondern auch Thomas Müller und Uli Hoeneß.

Der Ehrenpräsident der Münchner rennt gemeinsam mit Müller mit hochrotem Kopf und seinem Bayern-Schal weg - mutmaßlich aus Angst vor den Dänen.

DAS BILD ZUR NEWS:

Imago Images

DIE REAKTIONEN: Thomas Müller wurde in der Mixed Zone nach dem Spiel auf die Choreo angesprochen: "Ich kam eigentlich ganz gut weg, oder? Oder war ich der mit dem Bier auch noch?“, lachte er. "War wirklich cool! Muss man schon sagen. Der Rapha Guerreiro und auch Dani Peretz haben mich gleich darauf hingewiesen: Ich sei da im Stadion mit dabei", ergänzte er.