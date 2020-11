Champions League auf Sky: So wird FC Bayern München vs. RB Salzburg im TV übertragen

Am Mittwoch will der FC Bayern gegen RB Salzburg den Einzug ins Achtelfinale der Champions League perfekt machen. Zeigt Sky die Partie live im TV?

Am 4. Spieltag der Gruppenphase in der empfängt der den österreichischen Kontrahenten RB Salzburg. Anstoß der Partie ist am Mittwoch, den 25. November, um 21 Uhr.

Der Titelverteidiger von der Isar führt die Gruppe mit neun Punkten an, Salzburg hingegen steht mit einem Zähler am Tabellenende. Während der FCB schon den Einzug in die K.o.-Phase klarmachen kann, braucht das Team von Jesse Marsch dringend Punkte.

liegt derzeit mit vier Punkten auf Platz zwei, Lok Moskau liegt mit zwei Zählern auf dem dritten Platz, der immerhin einen Platz in der bedeuten würde. Es steht also einiges auf dem Spiel!

Champions League auf Sky: Goal zeigt, wie FC Bayern München vs. RB Salzburg am Mittwoch im TV übertragen wird.

In Zeiten von Corona dürfen keine Zuschauer in die meisten Stadien. Fans sind also auf eine Übertragung der Spiele ihrer Mannschaft im TV angewiesen!

🎙️ #Flick über Salzburg: "Sie sind ein sehr unbequemer Gegner und sie wissen, wie sie den Gegner unter Druck setzen können. Wenn sie den Ball gewinnen, spielen sie gut nach vorne. Die Mannschaft ist in der Lage, in der #UCL konkurrenzfähig zu sein."#packmas #FCBSAL pic.twitter.com/3EmqsgABOp — FC Bayern München (@FCBayern) November 24, 2020

Auch in München werden keine Zuschauer in der Allianz Arena sein, deshalb die Frage: Wie wird FC Bayern München gegen RB Salzburg am Mittwoch im TV übertragen?

Wird FC Bayern gegen RB Salzburg im Free-TV übertragen?

Die schlechte Nachricht vorweg: Die Partie aus München wird am Mittwoch nicht live im Free-TV übertragen.

In liegen die Übertragungsrechte an der Champions League bei Sky und DAZN. Doch wo wird Bayern gegen Salzburg übertragen? Wir erklären es in den folgenden Abschnitten.

FC Bayern gegen RB Salzburg: Sky übertragt die Champions League live

Für FC Bayern gegen RB Salzburg am Mittwoch ist Sky die richtige Anlaufstelle, denn der Sender aus Unterföhring besitzt die exklusiven Übertragungsrechte für diese Partie.

Bereits ab 19.30 Uhr beginnen bei Sky die Vorberichte mit Moderator Sebastian Hellmann und Experte Lothar Matthäus. Ab 20.50 Uhr läuft dann auf Sky Sport 2 (HD) oder Sky Sport UHD das Einzelspiel aus der Allianz Arena.



Bild: Getty Images

Kommentator an diesem Abend wird Frank Buschmann sein.

FC Bayern gegen RB Salzburg in der Champions League: Die Konferenz live auf Sky

Wer keine Lust auf das Einzelspiel hat, dennoch keine wichtige Szene von Bayern gegen Salzburg verpassen will, kann auf die Konferenz von Sky zurückgreifen.

Dort seht Ihr alle Spiele vom Mittwochabend - unter anderem gegen oder gegen .

Champions League auf Sky: So wird FC Bayern München vs. RB Salzburg im LIVE-STREAM übertragen

Wer kein TV-Gerät zur Verfügung hat, muss auf einen LIVE-STREAM ausweichen, um das Spiel der Bayern gegen Salzburg schauen zu können.

Auch hier ist Sky die richtige Adresse! Sky zeigt die gesamte TV-Übertragung auf per Stream im Internet. Hier habt Ihr zwei verschiedene Möglichkeiten.



Bild: imago images / MIS

Für Inhaber eines TV-Abonnements bei Sky heißt die Lösung Sky Go, denn bei Abschluss des Abos erhält jeder einen Login für die kostenlose Sky-Go-App, mit der sich das Programm von Sky auch unterwegs schauen lässt.

Habt Ihr kein Abo bei Sky und wollt für Bayern gegen Salzburg auch keines abschließen, dann ist Sky Ticket zu empfehlen. Dort habt Ihr die Möglichkeit, Euch ein Monatsabo für Sky-Programme zu erwerben - ganz ohne langfristige Bindung und jederzeit kündbar. Mehr Informationen gibt es hier!

FC Bayern München gegen RB Salzburg: Die Highlights auf DAZN

Ihr wollt kein Sky-Abonnement anschließen, aber die Highlights von FC Bayern gegen RB Salzburg dennoch sehen? Dann bietet Euch DAZN die Möglichkeit auf eine kostenlose Zusammenfassung kurz nach Spielschluss!

Bereits wenige Minuten nach Abpfiff wird es auf der Plattform des Streamingdiensts alle Höhepunkte der CL-Begegnung sehen. Um darauf zugreifen zu können, müsst Ihr jedoch ein Abo bei DAZN haben.

Doch das ist kein Problem, denn DAZN schenkt allen Neukunden einen Gratismonat! Seid Ihr noch kein Kunde, meldet Euch schnell und einfach kostenlos an und zieht Euch die Highlights rein!

FC Bayern vs. RB Salzburg: So wird die Champions League auf Sky übertragen