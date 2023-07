In der Champions League tummeln sich die besten Teams aus ganz Europa. Wie viele Plätze hat LaLiga?

Der Kampf um die Meisterschaft war in LaLiga in der vergangenen Saison nicht gerade von Spannung geprägt. Der FC Barcelona wurde am Ende mit zehn Punkten Vorsprung auf Real Madrid Meister.

Von mehr Dramatik war die Qualifikation für die Plätze in internationalen Wettbewerben geprägt. Vor allem in der Champions League wollen alle Klubs spielen.

Neben dem FC Barcelona qualifizierten sich noch weitere spanische Mannschaften für die CL.

Wie viele Startplätze LaLiga für die Königsklasse hat, erklären wir Euch in den nächsten Abschnitten.

Wie viele Champions-League-Plätze hat LaLiga?

LaLiga hat momentan in der Champions League vier direkte Startplätze. Diese gelten alle für die Gruppenphase. Das heißt, dass in der nächsten Saison der FC Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid und Real Sociedad San Sebastian - die Teams auf den Plätzen eins bis vier der vergangenen Saison - LaLiga in der Champions League vertreten.

Maßgebend für die Anzahl der Plätze in der Champions League ist die die UEFA-Fünfjahreswertung. Darin werden die Ergebnisse der vergangenen fünf Spielzeiten in den europäischen Wettbewerben erfasst. Die Nationen auf den ersten vier Plätzen erhalten vier Startplätze für die Gruppenphase. Spanien liegt in dem Ranking auf Platz zwei und hat demnach wie England, Deutschland und Italien vier direkte Starter.

Getty Images

UEFA-Fünfjahreswertung und CL-Startplätze