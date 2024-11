Celtic Glasgow empfängt am Dienstag in der Champions League RB Leipzig. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Champions League gehen die Partien des vierten Spieltags in der Ligaphase über die Bühne. Dabei bekommt es Celtic Glasgow am Dienstag (5. November) mit RB Leipzig zu tun. Der Anpfiff ertönt um 21.00 Uhr.

Überdies fungiert der Celtic Park als Schauplatz des Aufeinandertreffens zwischen den Bhoys und den Sachsen. Celtic Glasgow und RB Leipzig halten bei vier und null Punkten.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Celtic Glasgow vs. RB Leipzig im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Celtic Glasgow vs. RB Leipzig, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Celtic Glasgow – RB Leipzig Wettbewerb Champions League, Ligaphase, 4. Spieltag Datum Dienstag, 5. November 2024 Uhrzeit 21.00 Uhr Ort Celtic Park (Glasgow)

Champions League heute live: Wer zeigt / überträgt Celtic Glasgow vs. RB Leipzig im LIVE STREAM und live im TV?

Celtic Glasgow vs. RB Leipzig im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Celtic-News

Celtic Glasgow nahm in den bisherigen drei Spieltagen in der Ligaphase vier Punkte mit.

Die Mannschaft von Brendan Rodgers hatte drei dieser Zähler zum Auftakt mit einem 5:1 gegen Slovan Bratislava geholt.

Anschließend verzeichneten die Bhoys ein 1:7-Auswärtsdebakel gegen den BVB und am 23. Oktober eine Nullnummer bei Atalanta.

Die Aufstellung von Celtic Glasgow:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Getty Images

Leipzig-News

RB Leipzig verlor bislang alle Partien in der Champions League 2024/25.

Das Team von Marco Rose hatte zuerst ein 1:2 bei Atletico Madrid und ein 2:3 gegen Juventus erlebt.

Am 23. Oktober unterlagen die Sachsen zuhause gegen den FC Liverpool mit 0:1.

Die Aufstellung von RB Leipzig

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Celtic Glasgow gegen RB Leipzig live im TV und LIVE STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 4 Siege Celtic Glasgow 1 Siege RB Leipzig 3 Unentschieden 0 Letztes Duell Celtic Glasgow vs. RB Leipzig 0:2 (Champions League, 1. Oktober 2022)

Celtic Glasgow vs. RB Leipzig live anschauen: Nützliche Links