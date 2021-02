Champions League heute live im Free-TV? So wird BVB (Borussia Dortmund) beim FC Sevilla übertragen

Im Achtelfinale der Champions League gastiert der BVB beim FC Sevilla, doch wird das Spiel überhaupt live im Free-TV übertragen?

Endlich beginnt die K.-o.-Phase der Champions League! Im Achtelfinal-Hinspiel gastiert Borussia Dortmund beim FC Sevilla. Die Begegnung wird heute Abend um 21 Uhr angepfiffen.

Normalerweise wären die Dortmunder heute als Favorit in die Partie gegen die Spanier gegangen, doch nach den schwankenden Leistungen des BVB in den vergangenen Spielen hat sich das Blatt etwas gewendet. Zu Beginn der Woche wurde Marco Rose als neuer Cheftrainer für die kommenden Saisons vorgestellt, doch aktuell liegt es an Edin Terzic, seine Jungs gut auf das Spiel gegen den amtierenden Europa-League-Gewinner vorzubereiten. Kann sich der BVB eine gute Ausgangslage für das Rückspiel erspielen?

FC Sevilla gegen BVB (Borussia Dortmund): Läuft das Spiel heute im Free-TV? Goal erklärt Euch, wo Ihr die Champions League heute live und kostenlos verfolgen könnt.

FC Sevilla gegen BVB (Borussia Dortmund): Die CL-Partie im Überblick

Wettbewerb UEFA Champions League (Achtelfinal-Hinspiel) Datum Mittwoch, 17. Februar 2021 Uhrzeit 21 Uhr Ort Ramon Sanchez Pizjuan (Sevilla)

FC Sevilla gegen BVB (Borussia Dortmund): Wird die Champions League live im Free-TV gezeigt?

An dieser Stelle gibt es leider schlechte Nachrichten: Sevilla gegen Dortmund wird heute leider nicht im Free-TV übertragen. Weder die öffentlich-rechtlichen noch die Privatsender haben Übertragungsrechte erwerben können. Wer die Spiele der Champions League live im TV und LIVE-STREAM sehen möchte, der muss den Pay-TV-Sender Sky und den Streamingdienst DAZN abonnieren. Für das heutige Duell zwischen Sevilla und Dortmund hat DAZN die Übertragungsrechte inne, Sky wird das Spiel im Rahmen der Konferenz übertragen.

FC Sevilla gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live im LIVE-STREAM auf DAZN

DAZN zeigt Sevilla gegen Dortmund heute live und exklusiv über die vollen 90 Minuten im LIVE-STREAM. Ab 20.30 Uhr könnt Ihr den Stream starten und den Vorbericht mit Moderator Tobi Wahnschaffe schauen. Kurz vor Spielbeginn übernehmen dann Kommentator Uli Hebel und Experte Sebastian Kneißl. Wer sich als Neukunde bei DAZN anmeldet, der kann den Stream kostenlos verfolgen. Über diesen Link erfahrt Ihr, wie Ihr Euch bei DAZN anmelden könnt.

FC Sevilla gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live im Pay-TV

Der Bezahlsender Sky darf zwar nicht das Einzelspiel live zeigen, die Partie dafür aber in der Champions-League-Konferenz zeigen. Ab 20.50 Uhr wird die Konferenz auf Sky Sport 1 laufen. Für Sky sind der Moderator Michael Leopold, die Experten Dietmar Hamann und Erik Meijer und die Kommentatoren Wolff Fuss und Martin Groß im Einsatz. Wer sich für ein Sky-Abonnement interessiert, dem haben wir hier die Webseite verlinkt.

Sky wird die Konferenz auch online streamen und zwar über die beiden Apps Sky Go und Sky Ticket. Der Inhalt des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

Quelle: Getty Images / Fassbender

FC Sevilla gegen BVB (Borussia Dortmund): So wird die Champions League übertragen

Alle Spiele der Königsklasse werden in dieser Saison live und in voller Länge im TV und LIVE-STREAM übertragen. Der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky zeigen zusammen alle Partien live. Ab dem Achtelfinale gibt es pro Spieltag zwei Spiele, Sky und DAZN zeigen davon jeweils eines exklusiv. Um Euch einen Überblick zu verschaffen, welcher Sender welches Spiel überträgt, haben wir Euch hier einen separaten Artikel dazu verlinkt.

FC Sevilla gegen BVB (Borussia Dortmund): Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen, sobald diese offiziell sind.

FC Sevilla gegen BVB (Borussia Dortmund): Alle Übertragungen im Überblick