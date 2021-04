Champions League heute live im Free-TV? So wird das Halbfinale übertragen

In der Champions League treffen heute Real Madrid und der FC Chelsea aufeinander. Doch läuft das Spiel auch im Free-TV?

Das Halbfinale in der Champions League steht auf dem Programm, heute Abend treffen Real Madrid und der FC Chelsea aufeinander. Der Anpfiff im Estadio Alfredo di Stefano erfolgt um 21.00 Uhr. Aber kommt das Spiel auch im Free-TV?

Real Madrid befindet sich auf der Jagd nach dem 14. Titel in der europäischen Königsklasse, personell geht das Team von Trainer Zinedine Zidane jedoch am Stock. Zahlreiche Leistungsträger fehlen verletzt, zuletzt setzte es in der heimischen Liga Rückschläge im Titelrennen.

Und Chelsea? Die junge Mannschaft von Thomas Tuchel blickt auf den zweiten Titel im höchsten europäischen Wettbewerb nach 2012. Kann der Coup gegen Real gelingen?

Real Madrid trifft in der Champions League auf den FC Chelsea. Aber läuft das Spiel heute im Free-TV? Goal hat die Antwort.

Champions League heute im Free-TV? Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG Real Madrid vs. FC Chelsea WETTBEWERB Champions League | Halbfinal-Hinspiel ORT Estadio Alfredo di Stefano | Madrid ANSTOSS 21.00 Uhr (im LIVE-TICKER)

Champions League heute live im Free-TV? Die Übertragung der Königsklasse

Die Übertragungswege der Champions League haben sich in den vergangenen Jahren mehrfach deutlich verändert. Wer kennt nicht mehr die Zeiten, als RTL oder später Sat.1 die Champions League nach Hause ins Wohnzimmer geliefert haben. Doch wie sieht es heute aus?

Klar ist: Erreicht eine deutsche Mannschaft das Endspiel der Champions League, muss das Spiel auch im Free-TV gezeigt werden. Das fordert der Rundfunkstaatsvertrag. Doch eine deutsche Mannschaft ist in dieser Saison nicht mehr vertreten und wir befinden uns erst im Halbfinale.

Da die Übertragungsrechte für die Champions League in Deutschland bei Sky und DAZN liegen, ist das Spiel daher heute leider nicht im Free-TV zu sehen.

Champions League heute im Free-TV? Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM bei Sky und DAZN

Da diese Frage geklärt ist, blicken wir auf die heutige Übertragung des Spiels zwischen Real Madrid und dem FC Chelsea.

🏆 Who are you backing to lift the Champions League this season?#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 26, 2021

Champions League heute: So überträgt Sky Real Madrid vs. FC Chelsea im TV

Im Free-TV bei Sky Sport News werden immerhin die Vorberichte zum Spiel ab 20.00 Uhr gezeigt, die auch bei Sky Sport 1 und Sky Sport 2 laufen. Sebastian Hellmann und Lothar Matthäus führen durch die Sendung und werden dabei von Erik Meijer unterstützt. Das Spiel selbst läuft ab 21.00 Uhr auf Sky Sport 1, Kommentator ist Wolff Fuss.

Wenn Ihr die Champions League bei Sky sehen wollt, benötigt Ihr mindestens das Sport-Paket. Dieses gibt es für Neukunden ab 17,50 Euro monatlich und liefert Euch auch die Premier League und den DFB-Pokal sowie die Formel 1, Tennis, Handball und Golf ins Haus.

Nicht dabei ist hingegen die Bundesliga. Diese ist bei Sky Teil eines separaten Pakets. Das Kombi-Paket aus Sport und Bundesliga kostet 30 Euro im Monat.

Alle Infos zu den Sky-Paketen

Champions League heute: So überträgt DAZN Real Madrid vs. FC Chelsea im TV und LIVE-STREAM

Auch DAZN beginnt bereits deutlich vor Anpfiff mit seiner Vorberichterstattung. Um 20.30 Uhr geht es mit Tobi Wahnschaffe und Experte Sebastian Kneißl los, Kommentator der Begegnung ist Uli Hebel gemeinsam mit Kneißl.

DAZN bietet den großen Vorteil, dass Neukunden das Spiel heute Abend sogar völlig kostenlos sehen können! Denn der erste Monat nach Neuanmeldung ist gratis. Erst, wenn Ihr nach dem Gratismonat dabei bleiben wollt, müsst Ihr zahlen. Das Monatsabo bei DAZN kostet 11,99 Euro, das Jahresabo gibt es für 119,99 Euro.

Bei DAZN bekommt Ihr neben nationalem und internationalem Spitzenfußball auch zahlreichen weiteren Sport zu sehen. Darts, Tennis, US-Sport, Boxen - hier kommt jeder Fan auf seine Kosten.

Zum Gratismonat von DAZN

Champions League heute: So überträgt Sky Real Madrid vs. FC Chelsea im LIVE-STREAM

Sky-Kunden können das Spiel auch über Sky Go sehen. Der in jedem Vertrag inklusive Service erlaubt es Euch, die Inhalte Eures Abonnements live und auf Abruf zu sehen. Alle Infos zur Installation von Sky Go gibt es hier.

Wer keinen Sky-Vertrag hat, der kann die Partie auch über Sky Ticket streamen. Über den Streamingservice könnt Ihr anhand verschiedener Tickets selbst bestimmen, was Ihr sehen wollt. Alle Infos dazu könnt Ihr hier nachlesen.

Champions League heute im Free-TV? Der LIVE-TICKER von Goal

Nichts verpasst Ihr mit dem LIVE-TICKER von Goal! Jedes Tor, jede Großchance und jede Entwicklung bekommt Ihr dort schnellstens geliefert.

Zum LIVE-TICKER