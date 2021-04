Champions League heute live im Free-TV sehen? So wird FC Bayern München bei PSG übertragen

Der FC Bayern tritt im Champions-League-Viertelfinale bei Paris Saint-Germain an. Läuft die Partie auch im Free-TV? Die Antwort gibt's hier.

Zweiter Teil des Champions-League-Krachers zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München. Der Anstoß im Prinzenparkstadion erfolgt heute um 21.00 Uhr.

Für die Bayern wird die Mission Titelverteidigung zu einer Herkulesaufgabe. Nach dem 2:3 im Hinspiel in der heimischen Allianz Arena brauchen die Münchner in Paris eine magische Nacht, um noch den Einzug ins Halbfinale der Champions League zu schaffen.

PSG hingegen könnte die Revanche komplettieren, sollte der unterlegene Vorjahresfinalist den amtierenden Titelträger aus dem Wettbewerb werfen.

Ein echter Leckerbissen steht in Paris an. Goal liefert alle Infos zur Übertragung.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. FC Bayern München heute im Free-TV? Die Partie im Überblick

BEGEGNUNG Paris Saint-Germain vs. FC Bayern München WETTBEWERB Champions League | Viertelfinal-Rückspiel ORT Prinzenparkstadion | Paris ANSTOSS 21.00 Uhr (im LIVE-TICKER) HINSPIEL 07. April 2021 | FC Bayern München vs. Paris Saint-Germain 2:3 (1:2)

Champions League heute im Free-TV sehen? So wird PSG (Paris Saint-Germain) vs. FC Bayern München im Fernsehen übertragen

Die Bayern sind das Aushängeschild des deutschen Fußballs und haben die meisten Fans in Deutschland. Entsprechend groß ist das Interesse an den Übertragungen der Bayern-Spiele im Fernsehen. Ist das Spiel der Münchner in Paris im Free-TV zu sehen? Die Antwort gibt es hier.

Champions League: So sind die Übertragungsrechte verteilt

Schlechte Nachrichten für alle Fans, die kein zusätzliches Abo abgeschlossen haben: Das Spiel zwischen PSG und dem FC Bayern ist nicht im Free-TV zu sehen. Schon vor einigen Jahren ist die Champions League in Deutschland komplett hinter der Bezahlschranke verschwunden.

Hierzulande halten noch bis Ende der aktuellen Spielzeit Sky und DAZN die gemeinsamen Rechte an den Spielen der Königsklasse. Noch bis einschließlich des Viertelfinals müssen Abos bei beiden Anbietern her, um alle Spiele sehen zu können.

Champions League: Die Übertragung PSG vs. FC Bayern live bei Sky

Das Exklusivrecht am Spiel zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München liegt bei Sky. Der Pay-TV-Sender entschied sich aufgrund der vielversprechenderen Einschaltquoten für das Bayern-Spiel. Bereits das Hinspiel war ausschließlich live und in voller Länge dort zu sehen.

Bereits um 19.30 Uhr beginnt Sky mit der Vorberichterstattung zum Spiel auf Sky Sport 1 und im frei empfangbaren Fernsehen auf Sky Sport News. Um 20.50 Uhr startet die Einzelspiel-Übertragung auf Sky Sport 2. Kommentator der Partie ist wie bereits im Hinspiel Wolff Fuss.

Champions League: So empfangt Ihr Sky

Ihr wollt Euch Sky ins Haus holen, um die Champions League sehen zu können? Dann erfahrt Ihr alles Wichtige dazu jetzt hier.

Die Champions League gehört bei Sky zum Sport-Paket. Dieses kostet im Monat 17,50 Euro für Neukunden. Darin enthalten sind neben der Champions League auch die Premier League und der DFB-Pokal. Doch nicht nur Fußball gehört zum Sport-Paket. Auch die Formel 1, Tennis, Golf und Handball wird Euch geliefert.

Nicht zum Sport-Paket gehört allerdings die Bundesliga. Diese wird bei Sky traditionell in einem Extra-Paket geführt. Wenn Ihr also den Komplettsport haben wollt, müsst Ihr beide Pakete, Sport-Paket und Bundesliga-Paket, abschließen. Diese Kombination kostet derzeit 30 Euro monatlich.

Alle Infos zu den Sky-Paketen findet Ihr hier.

Champions League heute im Free-TV? Die Übertragung von PSG vs. FC Bayern im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket

Natürlich ist das Spiel zwischen PSG und Bayern auch über das Internet zu sehen. Da Sky die Exklusivrechte an der TV-Übertragung des Spiels hat, ist auch das legale Streaming dem Sender vorbehalten. Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten: Sky Go und Sky Ticket.

Champions League im LIVE-STREAM: Die Übertragung via Sky Go

Sky Go richtet sich an alle, die bereits ein Sky-Abo abgeschlossen haben. Sky Go ist nämlich in jedem Vertrag bereits enthalten und ermöglicht es Euch, die Inhalte Eures Abonnements live und auf Abruf auch via Internet zu sehen.

Dafür müsst Ihr einfach die Sky-Go-App auf Euren Computer bzw. Euer Tablet oder Euer Smartphone herunterladen. Dann loggt Ihr Euch ein und schon kann es losgehen.

Champions League im LIVE-STREAM: Die Übertragung via Sky Ticket

Ihr habt kein Sky-Abo und wollt Euch nicht binden? Dann ist Sky Ticket vielleicht das Richtige für Euch. Mit dem Streamingdienst kömnt Ihr nämlich auch auf die Sky-Inhalte zugreifen - und könnt dabei flexibel entscheiden, wie lange die Laufzeit ist.

Grundsätzlich habt Ihr bei den Supersport-Tickets, die für die Champions League notwendig sind, drei Möglichkeiten. Tagesticket, Monatsticket oder Jahresticket.

Laufzeit Kosten Supersport-Tagesticket 1 Tag 14,99 Euro Supersport-Monatsticket 1 Monat 29,99 Euro (verlängert sich automatisch) Supersport-Jahresticket 1 Jahr 19,99 Euro monatlich (Gesamtbetrag sofort fällig)

Alle Infos zu Sky Ticket und zu den Geräten, auf denen der Dienst verfügbar ist, findet Ihr hier.

Champions League im Free-TV? DAZN zeigt die Höhepunkte von PSG vs. Bayern

Auch DAZN, der zweite Rechteinhaber für die Champions League, darf Bilder aus dem Spiel zwischen Paris und Bayern zeigen. Kurz nach Abpfiff sind dort die ersten Höhepunkte zu sehen, ab Mitternacht ist die Partie zudem im Re-live auf der Plattform abrufbar.

Bei DAZN bekommt Ihr die volle Ladung Live-Sport geboten. Nicht nur Fußballfans kommen dort auf Ihre Kosten. Das Angebot ist breit gefächert - von Tennis über Darts bis hin zu Rugby gibt es dort massenhaft Sport zu sehen.

Der erste Monat ist dabei sogar völlig gratis, erst danach müsst Ihr für das Angebot zahlen - natürlich nur, wenn Ihr dabei bleibt. Das Monatsabo kostet dann 11,99 Euro, das Jahresabo schlägt mit 119,99 Euro zu Buche.

Zum Gratismonat von DAZN