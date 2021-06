Champions League der Frauen: DAZN schnappt sich Übertragungsrechte

Die Champions League der Frauen wird ab der kommenden Saison 2021/22 auf DAZN zu sehen sein. Alle Infos zur Übertragung im LIVE-STREAM.

Der Ismaninger Streamingdienst DAZN wird ab der kommenden Spielzeit die Frauen-Champions-League live ausstrahlen. In der letzten Saison hatte sich der FC Barcelona den Titel gesichert.

Champions League der Frauen live auf DAZN: Hier findet Ihr alle Infos zur Übertragung.

Champions League der Frauen, Übertragung live auf DAZN

DAZN überträgt zukünftig in Kooperation mit YouTube die Champions League der Frauen. Der Streamingdienst hat sich die globalen Medienrechte bis zur Saison 2024/25 von der UEFA gesichert. Der Verband hat die Rechte erstmals zentral vermarktet.

Frauenfußball verdient mehr Sichtbarkeit, deshalb zeigen wir euch ab der kommenden Saison alle Spiele der UEFA Women’s Champions League live & weltweit frei empfangbar auf YouTube. #WeAllRise #DAZNUWCL @dazngroup pic.twitter.com/4DhaCfRbIY — DAZN DE (@DAZN_DE) June 30, 2021

DAZN wird globaler Broadcaster der UEFA Women’s Champions League für die nächsten vier Spielzeiten

Wegweisende Partnerschaft mit YouTube für nachhaltiges Wachstum: Frei empfangbar für Milliarden Zuschauer weltweit

DAZN wird als Host Broadcaster allen Fans weltweit ein neues Zuschauererlebnis liefern – inklusive mehr „Behind-the-Scenes“-Content DAZN, YouTube und die UEFA stellen mit der Kampagne "We All Rise With More Eyes" ihre langfristige Vision vor, um den Frauenfußball auf das nächste Level zu bringen

DAZN hat bereits eine Zusammenarbeit mit YouTube angekündigt. Der Wettbewerb soll auf einem eigenen YouTube-Kanal gezeigt werden, der laut DAZN weltweit "frei zugänglich" sein wird. Ausgenommen sind nach DAZN-Angaben der Nahe Osten, Nordafrika und China.

Champions League der Frauen: Das zeigt DAZN noch im LIVE-STREAM

Champions League der Frauen live auf DAZN: Die Reaktionen

Guy-Laurent Epstein, Marketing Director, UEFA: "Wir freuen uns, mit DAZN und YouTube so innovative Partner gefunden zu haben, die den Fans auf der ganzen Welt die Möglichkeit geben, den besten Frauenklubfußball-Wettbewerb der Welt frei zugänglich zu erleben. Das ist genau das, was wir uns gewünscht haben, als wir beschlossen haben, die Medienrechte zu zentralisieren und das Wettbewerbsformat neu zu gestalten. Letztendlich war es für die UEFA eine leichte Entscheidung, da DAZN und YouTube das überzeugendste Angebot hatten, ergänzt durch die enormen Werbemöglichkeiten, die diese Partnerschaft für den Wettbewerb und den Frauenfußball im Allgemeinen mit sich bringen kann."

Ada Hegerberg, Rekordtorschützin der UEFA Women’s Champions League und Spielerin von Olympique Lyon: "Ich bin mehr als begeistert von dieser Partnerschaft. Jahrelang haben die Menschen darum gekämpft, Zugang zu unseren Spielen zu bekommen, egal wo sie leben. Jetzt haben sie die einzigartige Möglichkeit, überall auf der Welt zuzuschauen, wenn sie das möchten. Das Spiel öffnet sich für Millionen, möglicherweise sogar Milliarden, was beispiellos ist. Das ist eine bahnbrechende Partnerschaft, die für den größten Klubwettbewerb im Frauenfußball nur richtig ist. Wir bekommen endlich etwas, worum wir schon lange gebeten haben. Es ist an der Zeit, dass der Frauenfußball diese Art von Aufmerksamkeit bekommt!"

Nadine Kessler, Chief of Women’s Football, UEFA: “Dieser Deal ist eine Premiere für den Frauenfußball, da die Partnerschaft zwischen der UEFA, DAZN und YouTube dafür sorgen wird, dass die UEFA Women's Champions League von den Fans gesehen werden kann und von allen, die den Fußball lieben, egal wo sie auf der Welt sind. Eine solche Sichtbarkeit verändert alles. Denn die besten Spielerinnen und die besten Frauenteams der Welt können mehr junge Mädchen und Jungen dazu bringen, sich in diesen Sport zu verlieben. Gemeinsam bringen wir alle den Frauenfußball in die Welt, und jeder, der einschalten wird, trägt seinen Teil zu etwas Größerem bei.“

James Rushton, Co-CEO, DAZN Group: “DAZN freut sich riesig, der neue globale Broadcaster für die UEFA Women's Champions League zu sein. Wir können es kaum erwarten, mit YouTube und Google zusammenzuarbeiten, um die Fans näher an den Wettbewerb zu bringen und die Spielerinnen mehr als je zuvor ins Rampenlicht zu rücken. DAZN ist mit der Vision gestartet, allen Fans einen einfacheren Zugang zum Sport zu ermöglichen. Was ist einfacher, als die Rechte zum ersten Mal zu zentralisieren und gleichzeitig alle Spiele weltweit kostenlos auf YouTube anzubieten? Über Nacht wird dadurch der beste Frauenfußball auf der ganzen Welt einfacher zu sehen sein als je zuvor. Auf dem Weg dorthin freuen wir uns darauf, die Produktion von Live-Übertragungen zu verbessern, bestehende DAZN-Inhalte zu erweitern und neue Shows zu präsentieren, die die gesamte Bandbreite und Brillanz des Frauenfußballs zeigen."

