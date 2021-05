Der FC Chelsea spielt im Champions-League-Finale der Frauen gegen den FC Barcelona. Die Partie wird um 21 Uhr in Göteborg angepfiffen.

Zum ersten Mal nach fünf Jahren wird der Champions-League-Sieger nicht Olympique Lyon heißen, und zum ersten Mal seit der Saison 2009/10 wird der Gewinner weder aus Frankreich noch aus Deutschland kommen. Die Damen des FC Chelsea haben auf ihrem Weg ins Finale mit dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München zwei deutsche Teams besiegt. Nun wartet mit dem FC Barcelona die letzte Hürde im Finale in Göteborg.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo das Champions-League-Finale der Frauen FC Chelsea vs. FC Barcelona heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Wir haben gute Nachrichten, denn das Finale der Champions League wird live und über die volle Distanz im TV und LIVE-STREAM übertragen. In Deutschland besitzt der Free-TV-Sender Sport1 die Rechte. Das Spiel kann zudem via UEFA.tv verfolgt werden.

Check out the gallery from training today ahead of our #UWCLfinal against Barcelona! 📸