Champions-League-Finale: Die Übertragung im LIVESTREAM

Premier-League-Duell in der Champions League: Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool. So läuft das Champions League Finale 2019 im LIVESTREAM.

Die UEFA neigt sich dem Ende entgegen: In Madrid wird am Samstagabend das Finale ausgetragen und bzw. der hoffen auf den ganz großen Coup. Anstoß ist um 21 Uhr.

Mauricio Pochettino will mit Tottenham Hotspur heute Abend den Henkelpott nach London holen und damit das englische Team sein, das seit langem mal wieder den begehrten Wettbewerb gewinnt. Im Verlauf der Saison rangen die Spurs den BVB, ManCity und nieder, nun geht es gegen Ligakonkurrent Liverpool.

Jürgen Klopp hofft dagegen, dass nach den vielen verlorenen Endspielen nun endlich der Titel kommt, auf den er schon so lange wartet. Die Reds setzten sich in einem Drama gegen den (in Addition 4:3) durch und stehen aufgrund ihrer Moral verdientermaßen im Endspiel von Madrid. Mit dem gefährlichen Angriffstrio Salah, Mane und Firmino soll der Henkelpott an die Anfield Road kommen.

So läuft das Champions League Finale 2019 im LIVESTREAM. Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool kann heute online angeschaut werden, hier erfahrt Ihr, wo.

Champions League Finale 2019: Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool

Duell Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool Datum Samstag, 01. Juni 2019 || 21 Uhr Ort Wanda Metropolitano, Madrid Zuschauer 67.829 Zuschauer

Das Finale der UEFA Champions League zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Liverpool wird am heutigen Samstagabend im LIVESTREAM gezeigt / übertragen. In diesem Thread findet Ihr die Antwort, wo das der Fall ist.

Bei DAZN läuft das Champions League Finale 2019 im LIVESTREAM

Das Champions-League-Endspiel zwischen den Spurs und den Reds läuft im LIVESTREAM bei DAZN - und das, weil der Ismaninger Streamingdienst die Rechte an der UCL hat.

Um 20.40 Uhr geht der Stream bei DAZN on air und berichtet live aus dem Wanda Metropolitano in Madrid, wenn sich die beiden Premier-League-Klubs gegenüberstehen.

Der Vorteil, wenn Ihr bei DAZN die Champions League live anschaut? Ihr könnt das Abonnement, das beim Streamingdienst von essenzieller Bedeutung ist, jederzeit und ziemlich schnell abschließen. Zudem bietet DAZN Euch einen Gratismonat, mit dem Ihr live und in voller Länge im Stream mit dabei seid.

Nach den 30 Tagen, an denen der Dienst getestet werden kann, zahlt Ihr 9,99 Euro monatlich, wenn Ihr den Dienst weiter abonnieren wollt. Zahlen geht unter anderem mit PayPal. Ihr wollt mehr als nur das CL-Finale sehen? Hier könnt Ihr Euch darüber informieren, was es beim Streamingdienst noch so zu sehen gibt.

Auf welchem Kanal läuft Champions League heute im LIVESTREAM? Mit der App von DAZN könnt Ihr die Begegnung Tottenham vs. Liverpool auf verschiedenen Geräten anschauen - ob Tablet, Handy, Laptop, Smartphone oder Smart-TV.

Bei Sky Go läuft das Champions League Finale 2019 im LIVESTREAM

Sky hat gemeinsam mit DAZN die Rechte an der UEFA Champions League, weswegen das Finale auch im LIVESTREAM von Sky Go zu finden ist.

Um den LIVESTREAM von Sky Go nutzen können, müsst Ihr Sky-Kunde sein - sonst klappt das nicht. Das liegt daran, dass nur Abonnenten einen Zugriff auf die Plattform erlangen. (Login-Kennzahl und PIN)

Wie auch bei DAZN, funktioniert Sky Go mit einer App, die Ihr Euch im App-Store Eurer Wahl herunterladen könnt. Im Google-Play-Store oder im iTunes-Store von Apple lässt sich Sky Go beispielsweise ganz leicht downloaden und installieren.

Bei Sky Ticket läuft das Champions League Finale 2019 im LIVESTREAM

Sky hat noch ein zweites Eisen im Feuer, wenn es um das Champions League Finale 2019 im LIVESTREAM geht. Mit Sky Ticket schaut Ihr Euch am Samstagabend das Duell zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Liverpool live an. Dort hat man den Vorteil, dass die Begegnung ohne Vertragsbindung angeschaut werden kann. Der Gegensatz also zu Sky Go.

Was Ihr aber tun müsst, um Euch Sky Ticket zu holen, ist, Euch auf der entsprechenden Website zu informieren. Übrigens: Aktuell zahlt Ihr nur 9,99 Euro für den gesamten Monat LIVE-Sport.

So läuft das Champions League Finale 2019 im LIVESTREAM: Der Überblick