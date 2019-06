Die Liverpool-Stimmen zum gewonnenen Champions-League-Finale: "Das ist für meine Familie"

Der FC Liverpool ist Champions-League-Sieger. Entsprechend emotional äußerten sich Jürgen Klopp und Co. nach dem Finale. Die Stimmen.

Im zweiten Versuch haben sich der und Trainer Jürgen Klopp den Traum vom Gewinn der erfüllen können. Im Anschluss an den 2:0-Finalsieg am Samstagabend gegen Tottenham versuchten die Beteiligten, ihre Emotionen in Worte zu fassen.

"Es war ein hartes Spiel, wir haben gegen ein starkes Team gespielt", sagte Divock Origi, der das alles entscheidende 2:0 erzielte, bei Sky. Im vergangenen Jahr hatte er noch in der -Relegation mit dem um den Klassenerhalt gekämpft. "So schnell kann es im Fußball gehen. Jetzt stehen wir hier mit dem Titel - und ich habe das Tor für das Team erzielt."

Auch Mo Salah, der schon in der 2. Minute per Elfmeter für die Führung gesorgt hatte, äußerte sich am Mikorofon von BT Sport: "Ich bin froh, das zweite Finale in Folge gespielt zu haben - und endlich 90 Minuten lang. Jeder hat heute sein Bestes gegeben. Es waren keine großartigen individuellen Leistungen, aber das ganze Team war unglaublich." Er fügte bei beIN Sports hinzu: "Seitdem ich sieben Jahre alt bin, ist es mein Traum, die Champions League zu gewinnen. Nächstes Jahr möchte ich der erste arabische Spieler sein, der diesen Titel zweimal gewonnen hat."

Klopp nach CL-Triumph: Der Sieg ist für meine Familie

Klopp widmete den Sieg derweil in erster Linie seiner Familie: "Ich freue mich für meine Jungs. Ich freue mich für meine Familie, die jedes Jahr mitleiden, wenn wir ins Finale einziehen, wenn wir verlieren. Sie verdienen es mehr als alle anderen." Zwar sei das Finale nicht besonders hochklassig gewesen, die Leistung seiner Mannschaft dafür umso mehr: "Habt Ihr jemals solch ein Team gesehen? Wie sie kämpfen, ohne noch Sprit im Tank zu haben. Es ist unglaublich. Vielleicht die beste Nacht meines Lebens", sagte der 51-Jährige bei DAZN.

Wie geht es nach der offiziellen Zeremonie im Stadion nun weiter? Joel Matip will die Nacht zum Tag machen: "Es ist einfach ein geiler Moment. Darauf hat man über ein Jahr gewartet. Heute wird keiner ein Auge zubekommen. Heute geht es rund", sagte der frühere Schalker bei Sky.