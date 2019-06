Champions-League-Finale im TV und LIVE-STREAM: So seht Ihr Liverpool gegen Tottenham heute live

Heute kommt es zum Knaller zwischen Tottenham und Liverpool. Wir erklären, wie Ihr das Champions-League-Finale im LIVE-STREAM und TV sehen könnt.

Mehrere hundert Millionen Menschen fiebern dem Champions-League-Finale zwischen Liverpool und Tottenham schon seit Wochen entgegen. Doch wie wird das Spiel des Jahres zwischen den Reds und den Spurs heute eigentlich im TV und LIVE-STREAM übertragen?

In diesem Artikel beantworten wir genau diese Frage für Euch und erklären, wie auch Ihr heute Abend live dabei sein könnt. Egal ob auf dem TV-Gerät, auf dem Smartphone, Tablet oder Computer.

Champions-League-Finale: Tottenham gegen Liverpool heute im LIVE-STREAM sehen

Fans von Liverpool und haben beim heutigen Champions-League-Finale gleich zwei Anlaufstellen, was die TV-Übertragung angeht. Dabei könnt Ihr auswählen, ob Ihr das Spiel bequem auf dem Sofa vor dem TV-Gerät schaut oder im LIVE-STREAM auf mobilen Geräten wie Smartphone oder Tablet.

Sowohl Sky als auch DAZN bieten das Champions-League-Finale im LIVE-STREAM an. Anders als in den Vorjahren wird es parallel nicht im Free-TV zu sehen sein. Sky und der Streamingdienst DAZN teilen sich seit dieser Saison die Übertragungsrechte der .

Champions-League-Finale: So seht Ihr Liverpool gegen Tottenham heute live bei DAZN

Was das Streaming von Sportevents angeht, ist DAZN bei zahlreichen Sportfans in längst die Nummer Eins. Seit einigen Jahren bietet der Streamingdienst, der seinen Sitz in Ismaning bei München hat, fast täglich LIVE-STREAMS im Spitzensport an.

Als nächstes Highlight steht heute das Champions-League-Finale zwischen Liverpool und Tottenham auf dem Programm. Schon seit einigen Tagen befindet sich die DAZN-Crew in Madrid und hat bereits zahlreiche Interviews und Features zum großen Spiel um den Henkelpott bereitgestellt. Heute um 20.30 wird es im Estadio Wanda Metropolitano dann Ernst.

Denn genau eine halbe Stunde vor dem Anpfiff beginnt der LIVE-STREAM des Champions-League-Finales auf DAZN. Moderator Alex Schlüter wird durch die Übertragung führen, während ihm Ex-Nationalspieler Per Mertesacker als Experte zur Seite stehen werden. Kommentiert wird der Kracher zwischen Liverpool und Tottenham dann live von Jan Platte.

Um auf diesen LIVE-STREAM zugreifen zu können, müsst Ihr allerdings DAZN-Kunde sein. Doch anders als bei anderen Anbietern ist man bei DAZN nicht an lange Vertragslaufzeiten oder Ähnliches gebunden. Stattdessen überzeugt DAZN in dieser Hinsicht durch Benutzerfreundlichkeit. Die Mitgliedschaft kostet 9,99 Euro und ist jederzeit monatlich kündbar.

Und das Beste dabei: Neukunden bekommen einen Monat gratis. Im Klartext heißt es, dass Ihr Euch das Champions-League-Finale zwischen Liverpool und Tottenham dank des Gratismonats kostenfrei anschauen könnt, wenn Ihr Neukunde seid. Danach könnt Ihr selbst entscheiden, ob Ihr DAZN im kommenden Monat weiter nutzt und 9,99 Euro monatlich zahlt oder kündigt.

Doch DAZN hat nicht nur das Champions-League-Finale im Programm. Aktuell werden auf der Plattform auch die NBA-Finals zelebriert und unter anderem Top-Boxkämpfe, wie etwa der Fight von Schwergewichts-Champion Anthony Joshua, gezeigt. Pünktlich zur neuen Saison sind auch , , und die NFL wieder im Programm.

Champions-League-Finale: So seht Ihr Tottenham gegen Liverpool heute im LIVE-STREAM bei Sky

Neben DAZN bietet auch Sky das Champions-League-Finale zwischen Tottenham und Liverpool im LIVE-STREAM auf seiner Plattform an. SkyGo ist hier das Zauberwort. Alle Abonnenten des Pay-TV-Senders können bei SkyGo Ihr gebuchtes Programm über die passende App auch auf allen gängigen mobilen Geräten anschauen. Die App steht in Stores wie dem Google-Play-Store oder dem Apple-Store zum kostenlosen Download bereit.

Wer das Spiel also trotz Sky-Abo lieber unterwegs oder im Freien schauen will, kann das dank DAZN oder SkyGo tun. Bei Liverpool gegen Tottenham ist im Finale der Champions League in jedem Fall Spannung garantiert. Kaum ein Fußballfan wird sich diesen Kracher entgehen lassen wollen.

Alternativ könnt Ihr das Champions-League-Finale auch dank des Sky-Tickets auch ohne Abo schauen. Für 9,99 Euro im ersten Monat könnt Ihr auf das Sport-Paket des Pay-TV-Senders zugreifen und die Inhalte im LIVE-STREAM schauen. Ab dem zweiten Monat kostet das Ganze dann 29,99 Euro im Monat.

Liverpool vs. Tottenham: Das Champions-League-Finale heute im TV sehen

Die wichtigste Information vorweg: Das Champions-League-Finale zwischen dem und Tottenham Hotspur wird heute nicht im Free-TV übertragen. Anders als in den vergangenen Jahren, als das Spiel im ZDF gezeigt wurde, sind Fans heute auf Pay-TV angewiesen.

Die klassische Variante ist hier der Pay-TV-Anbieter Sky, der das Programm auf dem Sender Sky Sport HD 1 heute live überträgt. Die Vorberichte starten um 19.30 Uhr und Moderator Sebastian Hellmann stimmt an der Seite der Experten Lothar Matthäus und Erik Meijer auf das große Finale in Madrid ein. Als Stargast wird Ex-Nationalspieler Michael Ballack zu Gast sein, der die Premier League aus seiner Zeit beim bestens kennt.

Etwa eine Viertelstunde vor dem Anpfiff um 20.45 übernimmt Wolff-Christoph Fuss aus dem Wanda Metropolitano und kommentiert das Spiel zwischen Liverpool und Tottenham live. Unterstützt wird er von Co-Kommentator Dietmar Hamann, der ebenfalls als ausgewiesener -Experte gilt. Der Ex-Nationalspieler spielte als Aktiver selbst lange in der Premier League und gewann mit dem FC Liverpool 2005 die Champions League.

Liverpool gegen Tottenham: Das Champions-League-Finale im DAZN-LIVE-STREAM auf dem TV sehen

Alternativ ist es auch möglich, das Champions-League-Finale zwischen Tottenham und Liverpool im DAZN-LIVE-STREAM auf Eurem TV-Gerät zu schauen. Der Schlüssel hierzu ist die DAZN-App, die in allen gängigen Stores (Apple-Store, Google-Play-Store) zum kostenlosen Download bereitsteht.

Die einfachste Variante Liverpool gegen Tottenham heute Abend im DAZN-LIVE-STREAM auf Eurem TV zu sehen ist, die DAZN-App auf Euren Smart-TV zu laden. Einmal installiert, könnt Ihr dort bequem mit Eurer Fernbedienung aus dem kompletten Programm auswählen und unter anderem das Champions-League-Finale schauen.

Doch auch Fans von Liverpool und den Spurs, die keinen Smart-TV besitzen, können den DAZN-LIVE-STREAMS des Champions-League-Finales auf Ihrem Fernseher sehen – das richtige Zubehör macht es möglich. Unter anderem der Amazon-Fire-TV-Stick.

Denn einmal in den HDMI-Anschluss eingesteckt und mit dem Internet verbunden, kann man auch auf dem Fire-TV-Stick die DAZN-App installieren und so auf das komplette Programm des Streamingdienstes zugreifen. Mit dieser Variante könnt Ihr Liverpool gegen Tottenham also auch ohne Smart-TV auf Eurem Fernseher genießen, sofern Ihr Kunde von DAZN seid.