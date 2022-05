CL-Final-Fanchaos: Frankreichs Innenminister erhebt schwere Vorwürfe gegen Jürgen Klopp

Nach dem Fan-Chaos beim Champions-League-Finale erhebt Frankreichs Innenminister schwere Vorwürfe gegen Liverpool-Coach Jürgen Klopp.

Am vergangenen Samstag kam es beim Champions-League-Finale in Paris zu Ausschreitungen zwischen den Fans des FC Liverpool und der französischen Polizei. Nachdem viele Fans ohne Ticket probierten, ins Stadion zu gelangen, erhebt der französische Innenminister Gerald Darmanin schwere Vorwürfe gegen Liverpool-Trainer Jürgen Klopp.

"Ich erinnere Sie daran, dass der Trainer von Liverpool vor ein paar Tagen die Fans aufgerufen hat, auch ohne Tickets nach Frankreich zu kommen", sagte Darmanin und bezog sich damit auf Klopps Aussagen, dass Fans auch ohne Tickets nach Paris könnten, da die Stadt groß genug sei.

Champions-League-Chaos: Heftige Kritik auch an Liverpool-Fans

Der französische Innenminister schoss zudem noch einmal speziell gegen die Liverpool-Fans, die schon beim Finale der Champions League 2021 Probleme bereitet hätten: "Und das führte zu ähnlichen Schwierigkeiten. Die gleichen Probleme gab es vergangenes Jahr in Wembley: Das Verhalten, die Desorganisation und ein riesiger Markt für gefälschte Tickets", so der Politiker zum EM-Finale 2020.

Liverpool bemüht sich momentan um eine Aufarbeitung der Umstände und hat eine Untersuchung bei der UEFA beantragt. "Ich möchte mit der Ministerin unser Bedauern zum Ausdruck bringen über die Organisation dieses Finales, weil eine Minderheit das Spiel nicht vollständig hat sehen können", so der Innenminister. Auch Sportministerin Amelie Oudea-Castera hatte zuvor heftige Kritik an Liverpool geäußert.

Inzwischen reagierte der Klub und forderte eine Entschuldigung. Dies erwarte er "im Namen aller Fans, die diesen Alptraum erlebt haben", schrieb Klubchef Tom Werner in einem Brief an die Ministerin, der vom Liverpool Echo veröffentlicht wurde.

"Ich kann nicht glauben, dass eine Ministerin der französischen Regierung eine Reihe von unbewiesenen Aussagen macht, bevor es eine unabhängige Untersuchung gegeben hat", schrieb Werner: "Ihre Äußerungen sind unverantwortlich, unprofessionell und respektlos gegenüber den Tausenden Fans, die körperlich und emotional Schaden genommen haben."