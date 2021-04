Champions League live: FC Liverpool vs. Real Madrid heute im LIVE-TICKER - 0:0

An der Anfield Road kommt es heute zum Duell zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid. Hier gibt es die komplette Partie im LIVE-TICKER.

Lichter an an der Anfield Road: Der FC Liverpool kämpft gegen Real Madrid ums Weiterkommen in der Champions League. Anpfiff zum Rückspiel im Viertelfinale ist heute um 21 Uhr. Hier könnt Ihr das ganze Geschehen im LIVE-TICKER erleben. Die Reds müssen eine 1:3-Niederlage aus dem Hinspiel wettmachen. Gelingt das Wunder?

Das Duell ist heute natürlich nicht nur hier im Ticker mitzuverfolgen, es gibt natürlich auch eine Übertragung in TV und LIVE-STREAM - in einem separaten Artikel auf Goal findet Ihr alle Informationen, wie Liverpool vs. Real gezeigt wird.

FC Liverpool - Real Madird 0:0 Tore - Aufstellung LIV Alisson - Alexander-Arnold, Phillips, Ozan Kabak, Robertson - Fabinho, Milner, Wijnaldum - Mane, Firmino, Salah Aufstellung RMA Courtois - Valverde, Militao, Nacho, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Asensio, Benzema, Vinicius Gelbe Karten Casemiro (25.), Robertson (25.)

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

29' Schwacher Pass von Firmino! Der Brasilianer hat im Zentrum viel Platz und will rechts auf Alexander-Arnold legen, spielt die Kugel aber Nacho in die Füße. Solche Räume muss Liverpool besser nutzen!

27' Die Einstellung bei Liverpool stimmt - spielerisch ist das bei den Gastgebern aber ausbaufähig. Real steht nun gut gegen den Ball, lässt sich von den Reds nicht mehr so gut aus der eigenen Hälfte ziehen.

Champions League live: FC Liverpool vs. Real Madrid im LIVE-TICKER - GELBE KARTEN

25' Und auch Robertson holt sich noch Gelb ab, weil er sich zu intensiv bei Schiedsrichter Kuipers beschwert hatte. Für beide Spieler ist die Gelbe Karte ohne Konsequenzen.

25' Kuipers zieht den ersten Gelben Karton! Casemiro kommt ohne Chance auf den Ball vor den Trainerbänken gegen Milner völlig zu spät, der Brasilianer ist mit Gelb noch äußerst gut bedient. Dementsprechend groß ist auch die Empörung auf Liverpooler Seite.

23' Es bleibt hitzig, nach einer Grätsche von Fabinho liegt nun Casemiro am Boden. Der Brasilianer hält sich den Knöchel, nimmt aber wohl nur ein wenig Zeit von der Uhr.

21' Real stellt sich defensiv nun ein wenig besser auf Liverpool ein, dessen Druck in der Offensive ein wenig nachgelassen hat. Hat die Mannschaft von Jürgen Klopp schon ihr Pulver verschossen?

19' Benzema an den Pfosten! Der Franzose trennt Philipps zunächst auf der linken Seite stark vom Ball und zieht dann in den Strafraum, wo er aus elf Metern linker Position flach abzieht. Sein Schuss prallt gegen den kurzen Pfosten. Glück für Liverpool!

17' Mane fällt gegen Kroos links vom madrilenischen Sechzehner - es gibt die nächste aussichtsreiche Freistoßposition für Liverpool. Salah sucht Kabak am kurzen Pfosten, seine Hereingabe ist aber deutlich zu scharf, der türkische Nationalspieler kann das Kunstleder aber nur rechts neben das Tor bugsieren.

15' Kroos und Casemiro müssen den Spielaufbau in der eigenen Hälfte inszenieren, um überhaupt ein wenig Raum im Spiel nach vorne zu haben. Liverpool ist weiterhin die klar bessere Mannschaft.

13' Liverpool steht nach wie vor sehr hoch, Robertson und Alexander-Arnold agieren beinahe als Flügelstürmer und binden selbst Reals Offensivspieler in der Defensive. Das wird noch ein hartes Stück Arbeit für die Königlichen.

11' Milner lässt Courtois fliegen! Der englische Nationalspieler hat 20 Meter vor dem Tor in leicht linker Position mal massig Platz und versucht es mit dem Schlenzer, den Courtois aber oben rechts aus dem Tor kratzt. Erneut Eckball LFC.

9' Modric probiert es mal nach einem Querschläger von Kroos aus 20 Metern rechter Position mit einem Distanzschuss, Kabak blockt den Schuss des Weltfußballers aber sicher zu einem Eckball ab.

7' Robertson zieht im rechten Halbraum nach vorne, um dann nach außen auf Mane abzulegen. Der Senegalese bleibt an Valverde hängen, holt aber immerhin einen Eckball heraus. Es ist Liverpools dritter in dieser Partie.

5' Liverpool ist in der Anfangsphase die deutlich stärkere Mannschaft, drückt Real in die eigene Hälfte. Die Reds haben sich heute einiges vorgenommen, das ist beispielsweise viel aggressiver als die Bayern gestern.

3' Starke Parade von Courtois! Fabinho spielt einen überragenden Ball aus der eigenen Hälfte halblinks in den Lauf von Mane, der flach ins Zentrum auf den einlaufenden Salah ablegt. Der Ägypter zieht aus 13 Metern zentraler Position flach ab, zielt aber zu mittig und scheitert an Courtois.

3' Milner setzt direkt den Ton der Partie, nimmt Benzema im Mittelkreis sehr souverän den Ball ab. Der Franzose bleibt nach dem harten Tackling liegen, kann aber weiterspielen.

Champions League live: FC Liverpool vs. Real Madrid im LIVE-TICKER - ANPFIFF

1' Der Ball rollt an der Anfield Road.

Vor Beginn | Schiedsrichter der Partie ist der Niederländer Björn Kuipers, an den Seitenlinien wird er von Sander van Roekel und Erwin Zeistra unterstützt. Vierter Offizieller ist der Grieche Anastasios Sidiropoulos. An den Video-Monitoren begrüßen wir heute den Niederländer Pol van Boekel.

Vor Beginn | Ähnlich ist auch die Ausgangslage vor dem heutigen Aufeinandertreffen: Liverpool braucht diesmal einen Sieg mit zwei Toren Unterschied, um noch eine Chance aufs Weiterkommen zu haben. Schießt Real allerdings zwei Tore, dann bräuchten die Reds jeweils drei Treffer mehr, um in die Runde der letzten Vier einziehen zu können.

Vor Beginn | Anders der FC Liverpool. Zwischenzeitlich kassierte die vom Verletzungspech geplagte Mannschaft von Jürgen Klopp sechs Niederlagen in acht Pflichtspielen, von den vergangenen fünf Partien wurden allerdings vier gewonnen. Einzig gegen Real Madrid setzte es in der Vorwoche eine Niederlage. Mit Rückständen gegen spanische Mannschaften kennen sich die Reds allerdings aus. Vor zwei Jahren lag Liverpool nach dem Halbfinal-Hinspiel gegen den FC Barcelona mit 0:3 zurück - und gewann in einem mittlerweile legendären Spiel mit 4:0 an der Anfield Road.

Vor Beginn | Nur einen Zähler Rückstand haben die Königlichen in der Liga noch auf Stadtrivale Atletico, Zinedine Zidane hat aber vor allem eines fest im Blick: Seinen vierten Champions-League-Titel mit den Königlichen. Real hat sich nach einer eher unspektakulären Vorrunde, in der man nur knapp vor Borussia Mönchengladbach Gruppensieger wurde, mittlerweile wieder gefangen und zählt zu den formstärksten Teams Europas. Real ist wettbewerbsübergreifend seit 13 Spielen ungeschlagen.

Schaue Liverpool vs. Real Madrid auf DAZN!

Vor Beginn | Zinedine Zidane tauscht nach dem Clasico-Erfolg gegen den FC Barcelona (2:1) ebenfalls nur einmal: Vazquez wird durch Asensio ersetzt, dadurch rückt Valverde vom Rechtsaußen auf den Rechtsverteidiger, Asensio übernimmt seinen Platz in der Offensive.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Champions League zur Begegnung zwischen dem FC Liverpool und Real aus Madrid. Das Hinspiel der beiden Kontrahenten um den Einzug ins Halbfinale endete mit einem 3:1-Sieg für die Königlichen.

Champions League live: FC Liverpool vs. Real Madrid: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Liverpool:

Alisson - Alexander-Arnold, Phillips, Ozan Kabak, Robertson - Fabinho, Milner, Wijnaldum - Mane, Firmino, Salah

Bank: Adrian, Davies, Thiago Alcantara, Keita, Oxlade-Chamberlain, Diogo Jota, Tsimikas, Shaqiri, Davies, R. Williams, Cain, Clarkson

James Milner steht bei Liverpool erstmals seit dem 0-2 gegen Atalanta Ende November in der CL in der Startelf. Letztmals in der K.o.-Runde war er beim legendären 4-0 gegen Barcelona im Mai 2019 von Beginn an dabei.

Real Madrid setzt auf folgende Aufstellung:

Courtois - Valverde, Militao, Nacho, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Asensio, Benzema, Vinicius

Bank: Lunin, Altube, Marcelo, Odriozola, Isco, Mariano Diaz, Rodrygo, Park, Arribas, Chust

Champions League live: FC Liverpool vs. Real Madrid im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

In den 13 K.o.-Runden-Duellen, in denen Liverpool das Hinspiel mit 2+ Toren Abstand verloren hat, sind die Reds 2-mal eine Runde weitergekommen. Zuletzt gelang dies 2018-19 auf dem Weg zum Titelgewinn, als man ein 0-3 in Barcelona mit einem 4-0-Heimsieg noch wettmachen konnte.

In der Champions League hat Real Madrid 15 von 16 K.o.-Runden-Duellen für sich entschieden, wenn sie das Hinspiel mit 2+ Abstand gewonnen haben. Einzige Ausnahme war 2003-04 das Viertelfinale gegen Monaco (Hinspiel 4-2, Rückspiel 1-3).

Nachdem man die ersten 3 Spiele gegen Real Madrid für sich entscheiden konnte, hat Liverpool die letzten 4 Partien gegen den spanischen Rekord-Champion verloren – gegen keinen Gegner hat man mehr Niederlagen kassiert (auch 4 gegen Benfica).

Für Real Madrid ist es das 3. Europapokal-Gastspiel in Liverpool: im März 2009 verloren sie in Anfield mit 0-4, im Oktober 2014 siegten sie dort mit 3-0 (beide in der Champions League).

5 der 11 Heimniederlagen in der Champions League kassierte Liverpool gegen Teams aus Spanien. Real Madrid könnte nun als 2. Klub nach Barcelona in der Königsklasse 2-mal in Liverpool gewinnen.

Real Madrid hat in jedem seiner letzten 23 Champions-League-Spiele getroffen (50 Tore insgesamt). Letzte Nullnummer war ein 0-0 gegen Manchester City im Halbfinale 2015-16.

Vinícius Júnior traf im Hinspiel gegen Liverpool 2-mal für Real. So viele Tore hat er in seinen ersten 17 Champions-League-Spielen zusammen erzielt.

7 seiner 8 Champions-League-Tore erzielte Marco Asensio für Real in der K.o.-Phase. Von allen Spielern, die in der Königsklasse mehr als 5-mal erfolgreich waren, hat keiner eine prozentual höhere Trefferquote in der K.o.-Runde (88 %).

Mohamed Salah hat in seinen letzten 4 Champions-League-Spielen je 1-mal getroffen – der einzige Liverpool-Spieler, der in der Königsklasse (Landesmeister-Pokal/Champions League) in 5 Partien hintereinander erfolgreich war, ist Steven Gerrard (2007-08).

Luka Modric hat in seinen letzten 3 Champions-League-Spielen einen Treffer vorbereitet – seit Beginn der Datenaufzeichnung (2003-04) hat kein Spieler von Real Madrid in 4 Champions-League-Spielen in Folge ein Tor aufgelegt.

Champions League live: FC Liverpool vs. Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Champions League live: FC Liverpool vs. Real Madrid heute ... im TV DAZN 1 im LIVE-STREAM DAZN LIVE-TICKER Goal

In der Champions League steht heute das Rückspiel im Viertelfinale an. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Champions League live: FC Liverpool vs. Real Madrid im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie - The Kop bleibt leer - doch Klopp hofft auf das nächste Anfield-Wunder

Letzte Ausfahrt Madrid? Jürgen Klopp droht mit dem FC Liverpool gegen Real das Aus in der Champions League - und damit eine verlorene Saison.

Die Erinnerungen an das wohl größte Anfield-Wunder gegen den FC Barcelona sind noch frisch, doch Jürgen Klopp gibt sich vor der Aufholjagd gegen Real Madrid mit Zauberfuß Toni Kroos keinen Illusionen hin. "80 Prozent waren damals der Atmosphäre geschuldet", sagte er, "diesmal müssen wir es ohne schaffen."

Das Bier mag in den englischen Pubs seit Montag wieder in Strömen fließen, doch die legendäre Tribüne The Kop bleibt beim Viertelfinal-Rückspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) wie das ganze Stadion leer. Und so sind Klopps Hoffnungen auf eine Wiederholung der magischen Halbfinal-Nacht von 2019 mit dem mirakulösen 4:0 gegen Barca nicht groß. "Es sieht nicht gerade sehr vielversprechend aus", sagte der Trainer: "Wir brauchen einen perfekten Abend, um auch nur eine Chance zu haben."

Denn das 1:3 aus dem verkorksten Hinspiel wiegt schwer. Und Real um den formstarken Kroos reist mit dem Selbstvertrauen eines Clasico-Siegers an, obwohl der positive Corona-Test beim verletzten Kapitän Sergio Ramos für etwas Wirbel sorgte.

Liverpool dagegen erlebe "eine holprige Saison", sagte Klopp, "das ist ja kein Geheimnis". Immerhin ist Platz vier in der Liga und damit die Qualifikation für die Königsklasse nach dem ersten Heimsieg 2021 gegen Aston Villa (2:1) mit drei Punkten Rückstand wieder in Reichweite.

Der erste Dreier an der Anfield Road nach der Vereinsrekordserie von sechs (!) Niederlagen "hilft, klar", sagte Klopp. Die erfolgreiche Titelverteidigung in der Premier League ist zwar auch rechnerisch nicht mehr möglich, aber "wir wollen aus dieser Saison alles herausquetschen, was geht", betonte er. Also mindestens Platz vier - und das Halbfinale in Europa.

Doch die Zweifel sind groß. "Barcelona war ein Wunder. Sowas kriegst du nicht alle zwei Jahre", schrieb Klublegende John Aldridge im Liverpool Echo. Und Sky-Experte Gary Neville meinte: "Mit Fans wäre es eine andere Geschichte. Aber so denke ich, dass sie ausscheiden werden."

Emotional wird der Abend aber auch ohne Zuschauer. Vor dem 32. Jahrestag der Hillsborough-Tragödie am Donnerstag, bei der am 15. April 1989 96 Reds-Anhänger ums Leben gekommen waren, wird es eine Schweigeminute geben. Klopps Elf spielt mit Trauerflor.

Und schafft das nächste Wunder? Immerhin 14-mal kam Liverpool bei 29 Auswärtspleiten im Hinspiel noch weiter, ein 1:3 jedoch bedeutete bisher in beiden Fällen das Aus. Real verspielte diesen Vorsprung in vier von zehn Fällen, zuletzt vor 28 Jahren im UEFA-Cup bei Paris St. Germain (1:4).

Den Königlichen fehlen neben Ramos in Eden Hazard, Raphael Varane, Dani Carvajal und Lucas Vazquez weitere Stützen, doch Klopp plagen neben anhaltenden Personalproblemen in der Abwehr auch Sturmsorgen: "Uns fallen die Dinge gerade nicht leicht. Wir brauchen fünf oder zehn Chancen für ein Tor."

Er ahnt: "Das wird 'ne harte Nummer." Aber, ergänzte Klopp: "Wir probieren es, das kann ich versprechen."

Quelle: SID

Champions League live: FC Liverpool vs. Real Madrid im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Duell im Überblick