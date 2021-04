FC Liverpool vs. Real Madrid heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-Ticker - die Übertragung der Champions League

Der FC Liverpool empfängt Real Madrid zum Viertelfinal-Rückspiel der Champions League. Goal hat alle Infos zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

FC Liverpool oder Real Madrid - wer zieht ins Halbfinale der Champions League ein? Am heutigen Mittwoch, 14. April, kommt es im Viertelfinale zum Rückspiel. Das Spiel wird um 21 Uhr im Anfield Stadium in Liverpool angepfiffen.

Das Hinspiel gewann Real Madrid mit 3:1. Das Team des deutschen Trainers Jürgen Klopp muss das Rückspiel also mindestens mit 2:0 gewinnen, um ins Halbfinale einzuziehen. Real Madrid reicht dafür bereits ein Unentschieden oder eine Niederlage mit einem Tor Differenz. Steht es heute nach Ablauf der regulären Spielzeit 3:1 für Liverpool, geht es in die Verlängerung.

Beide Teams tankten am vergangenen Wochenende Selbstvertrauen: Real Madrid gewann in LaLiga den "Clasico" gegen den FC Barcelona, der FC Liverpool gewann in der Premier League gegen Aston Villa.

Auf welchem Sender ist das Viertelfinal-Rückspiel zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid heute zu sehen? Goal liefert Euch in diesem Artikel alle Informationen zur Übertragung der Champions League im TV und im LIVE-STREAM und zeigt Euch die Aufstellungen, sobald diese vorliegen.

FC Liverpool vs. Real Madrid live: Die Begegnung in der Champions League

Begegnung FC Liverpool - Real Madrid Wettbewerb Champions League, Viertelfinale, Rückspiel Datum Mittwoch, 14. April, 21 Uhr Ort Anfield Stadium, Liverpool

FC Liverpool vs. Real Madrid heute live: So wird die Champions League übertragen

In dieser Saison beschränkt sich die Live-Übertragung der Champions League auf das Pay-TV und den kostenpflichtigen LIVE-STREAM. Eine Übertragung der Spiele im Free-TV gibt es also nicht.

Die Übertragungsrechte liegen beim Pay-TV-Sender Sky und dem Streamingdienst DAZN. Das Spiel zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid könnt Ihr heute bei beiden Anbietern live verfolgen. Wie das genau funktioniert, zeigen wir Euch in den folgenden Abschnitten.

FC Liverpool vs. Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung bei DAZN

Als Einzelspiel wird Liverpool gegen Real Madrid heute live und exklusiv von DAZN übertragen. Der Streamingdienst hat sich dafür die Übertragungsrechte gesichert.

Die Übertragung beginnt heute bereits um 20.30 Uhr mit Moderator Alex Schlüter. Kommentieren werden das Spiel Uli Hebel und Experte Sandro Wagner.

FC Liverpool vs. Real Madrid heute im LIVE-STREAM: DAZN

Den LIVE-STREAM zum heutigen Spiel könnt Ihr auf jedem beliebigen Mobilgerät starten. Das geht am einfachsten mit der kostenlosen DAZN-App, die Ihr für Android-Geräte im Google Play-Store und für iOS-Geräte im App-Store herunterladen könnt.

Voraussetzung, das Spiel heute zu sehen, ist allerdings ein DAZN-Abo. Dieses könnt Ihr für entweder 11,99 Euro pro Monat (Monatsabo) oder einmalig 119,99 Euro (Jahresabo) abschließen. Neukunden können DAZN einen Monat kostenlos testen.

FC Liverpool vs. Real Madrid heute live im TV: DAZN

Wenn Ihr einen Smart-TV besitzt, könnt Ihr das Spiel auch auf einem größeren Bildschirm sehen. Ihr habt noch ein älteres TV-Gerät? Dann verbindet einfach Euren Laptop oder Euer Mobilgerät mit einem HDMI-Kabel oder über Google Chromecast.

FC Liverpool vs. Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung bei Sky

Sky zeigt heute exklusiv das Viertelfinal-Rückspiel zwischen Borussia Dortmund und Manchester City. FC Liverpool gegen Real Madrid könnt Ihr aber in einer Konferenz der beiden Mittwochspiele bei Sky live verfolgen.

FC Liverpool vs. Real Madrid heute live im TV: Sky

Die Konferenz beginnt um 20.50 Uhr auf Sky Sport 1 (HD). Kommentator des Spieles FC Liverpool gegen Real Madrid ist Martin Groß. Sky ist nur mit einem Abo zu empfangen. Hier seht Ihr die momentanen Angebote.

FC Liverpool vs. Real Madrid heute im LIVE-STREAM: Sky

Um das Spiel im LIVE-STREAM zu sehen, gibt es bei Sky zwei Wege: Sky Go und Sky Ticket.

Sky Go ist für Sky-Kunden bereits in jedem Paket im Preis inbegriffen. Sky Ticket kann auch noch kurzfristig gebucht werden und ist zudem jederzeit wieder kündbar.

Hier gibt alle Informationen zu Sky Ticket!

FC Liverpool vs. Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM: Highlights bei DAZN

Unmittelbar nach Spielende könnt Ihr bei DAZN die Höhepunkte des Spieles in einem Video sehen. Ab 23 Uhr ist es zudem möglich, sich das Spiel im Re-Live anzusehen.

FC Liverpool vs. Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn müssen beide Mannschaften die Aufstellungen offiziell bekanntgeben. Dann erfahrt Ihr an dieser Stelle, mit welchen Spielern der FC Liverpool und Real Madrid in das Viertelfinal-Rückspiel starten werden.

FC Liverpol vs. Real Madrid heute im LIVE-TICKER: Goal macht's möglich

Goal bietet zu allen Champions-League-Spielen einen ausführlichen LIVE-TICKER an. Schaut vorbei, und verpasst keine Aktion aus Liverpool!

Hier geht's zum LIVE-TICKER FC Liverpool vs. Real Madrid

FC Liverpool vs. Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungen im Überblick