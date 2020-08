Der August auf DAZN: Fast jeden Tag K.o.-Spiele aus Champions League und Europa League live

Der August wird ein ganz heißer Monat auf DAZN! Fast jeden Tag zeigt der Streamingdienst jetzt K.o.-Spiele aus CL und EL im LIVE-STREAM.

Alle Fans können sich auf den Löwenanteil aller Spiele aus der UEFA und UEFA im August live auf DAZN freuen!

UEFA Champions League auf DAZN: 6 von 7 Spielen live

Los geht’s mit dem Viertelfinale der UEFA Champions League zwischen und Paris St. Germain am Mittwoch exklusiv in voller Länge auf DAZN. Donnerstag folgt die Partie gegen Atlético Madrid und am Samstag das Spiel gegen Olympique Lyon.

Fußball non-stop: Vom 10. bis 23. August nahezu jeden Tag K.o.-Spiele aus der UEFA Champions League und UEFA Europa League live auf DAZN

Fans erleben sechs von sieben Spielen der UEFA Champions League live bei DAZN

Dazu alle Spiele der UEFA Europa League live, im Re-Live und als Highlight-Clips

Das Viertelfinale des gegen den sehen alle Fußball-Fans ab Freitag um Mitternacht (24:00 Uhr) im Re-Live auf Abruf auf der Plattform. Auch die Highlights aller Spiele gibt es natürlich kompakt zusammengefasst bei DAZN.

Fussball Non-Stop auf DAZN. Diese 3 Viertelfinals, beide Halbfinals und das Finale der UEFA Champions League seht ihr live auf DAZN. #UCL pic.twitter.com/y72KPddjXY — DAZN DE (@DAZN_DE) August 9, 2020

Champions League live auf DAZN: Halbfinale und Finale mit Experte Per Mertesacker

Auf die endgültige Titel-Entscheidung können sich alle Fans dann ab dem 18. August freuen. DAZN zeigt beide Halbfinals und das Finale aus Lissabon live, im Re-Live und als Highlights auf Abruf. DAZN-Moderator Alexander Schlüter wird gemeinsam mit Experte Per Mertesacker die Spiele analysieren.

Aus Lissabon versorgt DAZN-Reporter Daniel Herzog alle Fans mit aktuellen Eindrücken von vor Ort.

Die Europa League mit im LIVE-STREAM auf DAZN

Auch alle Entscheidungen der UEFA Europa League erleben Fans vom Viertelfinale bis zum Finale live, im Re-Live und als Highlight-Clips auf DAZN. Los geht es schon morgen mit dem Kracher zwischen Bayer 04 Leverkusen und Inter Mailand live aus Düsseldorf.

Außerdem treffen im Viertelfinale auf den , Schachtjor Donezk auf den und die auf den . Alle Spiele sehen Fans am Montag und Dienstag auch live in der „Goalzone“-Konferenz bei DAZN.

Die UEFA Champions League und UEFA Europa League auf DAZN im Überblick:

UEFA Europa League – Viertelfinale live auf DAZN

Montag, 10. August, 21:00 Uhr: Inter Mailand – Bayer 04 Leverkusen

Montag, 10. August, 21:00 Uhr: Manchester United – FC Kopenhagen

Dienstag, 11. August, 21:00 Uhr: Wolverhampton Wanderers – FC Sevilla

Dienstag, 11. August, 21:00 Uhr: Schachtjor Donezk – FC Basel

UEFA Champions League – Viertelfinale live auf DAZN

Mittwoch, 12. August, 21:00 Uhr: Atalanta Bergamo -

Donnerstag, 13. August, 21:00 Uhr: RB Leipzig -

Samstag, 15. August, 21:00 Uhr: Manchester City -