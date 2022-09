Champions League: Wie oft hat Cristiano Ronaldo die CL gewonnen?

Wie oft hat Superstar Cristiano Ronaldo eigentlich die Champions League gewonnen? GOAL liefert die Antworten zu den CL-Titeln von CR7.

Superstar Cristiano Ronaldo spielt in der Saison 2022/23 zum ersten Mal seit 20 Jahren nicht in der Champions League, nachdem sich sein aktueller Klub Manchester United nur für die Europa League qualifiziert hat.

Zuletzt nicht in der Königsklasse vertreten war CR7 in die Spielzeit 2002/03, als er in Diensten von Sporting Lissabon in der Qualifikation gegen Inter Mailand scheiterte und anschließend im UEFA-Cup ran musste.

Doch wie oft hat Ronaldo (37) den wichtigsten Wettbewerb im europäischen Vereinsfußball eigentlich gewonnen? GOAL beantwortet Euch alle Fragen rund um die CL-Titel von CR7!

Alle CL-Titel von CR7! Die Geschichte der Königsklasse

Insgesamt 19 Saisons in Folge spielte Cristiano Ronaldo in der Champions League, erstmals in der Spielzeit 2003/04. Dabei gibt es die Königsklasse unter dem Begriff der UEFA Champions League erst seit der Saison 1992/93.

Zuvor wurde der Wettbewerb seit seiner ersten Ausgabe im Jahr 1955 als Europapokal der Landesmeister ausgetragen. Der Pokal war schon damals der gleiche, lediglich der Namen und der Spielmodus waren anders. Somit zählen auch Titelträger der Ausgaben vor 1992 als Champions-League-Sieger.

Die Rekordsieger der Champions League: CR7 vorne mit dabei

Ronaldo spielte in der Königsklasse aber ohnehin nur unter ihrem heutigen Namen, Rekordsieger ist er aber nicht. Diesen Titel darf sich nämlich der Spanier Francisco Gento in seine Vita schreiben: Er gewann die Champions League insgesamt sechsmal.

Imago Images

Damit ist der ehemalige Flügelspieler alleiniger Rekordsieger der Königsklasse - alle Titel (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966) konnte er übrigens mit Real Madrid erringen.

Doch wie oft hat dann CR7 die Champions League gewonnen? Die Antwort: Cristiano Ronaldo hat die Champions League fünfmal gewonnen.

Champions League: Das sind die Rekordsieger

Titel Spieler Klub(s) Jahre 6 Francisco Gento Real Madrid 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966 5 Juan Alonso Real Madrid 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 5 Gareth Bale Real Madrid 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 5 Karim Benzema Real Madrid 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 5 Dani Carvajal Real Madrid 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 5 Casemiro Real Madrid 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 5 Alessandro Costacurta AC Mailand 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 5 Cristiano Ronaldo Manchester United (1), Real Madrid (4) 2008, 2014, 2016, 2017, 2018 5 Alfredo Di Stéfano Real Madrid 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 5 Isco Real Madrid 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 5 Toni Kroos Bayern München (1), Real Madrid (4) 2013, 2016, 2017, 2018, 2022 5 Rafael Lesmes Real Madrid 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 5 Paolo Maldini AC Mailand 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 5 Marcelo Real Madrid 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 5 Enrique Mateos Real Madrid 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 5 Marquitos Real Madrid 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 5 Luka Modrić Real Madrid 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 5 Nacho Real Madrid 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 5 Héctor Real Real Madrid 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 5 José Maria Zárraga Real Madrid 1956, 1957, 1958, 1959, 1960

Wie Ihr der Tabelle entnehmen könnt, ist CR7 allerdings bei Weitem nicht der einzige Spieler, welcher die Champions League fünfmal gewinnen konnte. Umso verständlicher ist es auch, dass er United unbedingt für einen CL-Klub verlassen wollte, um so die Chance auf seinen sechsten CL-Titel zu wahren und sich von der Konkurrenz abzuheben.

Champions League: Alle CL-Titel von Cristiano Ronaldo

Den ersten von insgesamt fünf CL-Titeln durfte Cristiano Ronaldo bereits in der Saison 2008 feiern, damals in Diensten von Manchester United. CR7 erzielte sogar einen Treffer im Finale von Moskau gegen den FC Chelsea, ehe er im späteren Elfmeterschießen an Keeper Petr Čech scheiterte. Dennoch reichte es am Ende zu einem 6:5-Sieg.

Getty Images

Sechs Jahre später folgte mit Real Madrid der zweite CL-Titel für CR7, wobei sich Ronaldo in der Saison 2013/14 mit 17 Treffern auch noch zum Torschützenkönig der Königsklasse krönte und beim 4:1 n.V. im Finale gegen Atletico Madrid erneut treffen sollte.

Seine Titel drei, vier und fünf sind dann im wahrsten Sinne des Wortes ein Hattrick, denn Ronaldo sollte die Champions League mit Madrid in den drei aufeinanderfolgenden Saisons 2016 (5:3 i.E. gegen Atletico), 2017 (4:1 gegen Juventus) und 2018 (3:1 gegen Liverpool) gewinnen.