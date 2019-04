Champions League: Cristiano Ronaldo hat in K.o.-Spielen eine bessere Torquote als in der Vorrunde – bei Lionel Messi ist es umgekehrt

CR7 entpuppt sich weiter als Dominator in der K.o.-Phase, während Messis Ladehemmung im Viertelfinale anhält.

Starstürmer Cristiano Ronaldo von markierte am Mittwochabend beim 1:1 der Bianconeri im Viertelfinal-Hinspiel der gegen Amsterdam den zwischenzeitlichen Führungstreffer. Damit schraubte der Portugiese seine imposante Torquote in den K.o.-Partien der Königsklasse weiter nach oben – diese ist mittlerweile sogar besser, als seine Ausbeute in den Gruppenspielen.

Gemäß Opta kommt Ronaldo, der nun bei insgesamt 125 Treffern im wichtigsten Klubwettbewerb Europas steht, in den K.o.-Spielen auf eine Torquote von 0,84 pro 90 Minuten Einsatzzeit. In den Begegnungen der Vorrunde gelingen dem fünfmaligen CL-Sieger dagegen durchschnittlich "nur" 0,78 Treffer.

Champions League: Lionel Messi im Viertelfinale mit Ladehemmung

Bei Ronaldos Dauerrivalen Lionel Messi vom ist das Verhältnis indes genau umgekehrt. Messi ist in der Gruppenphase treffsicherer und markiert dort im Schnitt 1,13 Tore je 90 Minuten. Die Quote allerdings halbiert sich nahezu, wenn es in die K.o.-Phase geht: Mit 0,68 Treffern liegt er hier hinter Ronaldo.

Messi ging am Mittwoch beim 1:0-Sieg Barcas gegen leer aus und setzte damit seine persönliche Durststrecke in Viertelfinalspielen der Champions League fort: Der Argentinier wartet mittlerweile seit zwölf Partien auf ein persönliches Erfolgserlebnis in der Runde der letzten Acht. Zuletzt traf er im Viertelfinale 2013 gegen .