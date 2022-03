Die Champions League geht nun endgültig in die entscheidende Phase, im April stehen die Hin- und Rückspiele im Viertelfinale an. Die Auslosung für die Runde der letzten Acht geht heute am Freitag, den 18. März über die Bühne. Los geht es um 12 Uhr in der UEFA-Zentrale in Nyon.

Für alle deutschen Fußball-Fans ist die spannendste Frage dabei natürlich, auf wen der FC Bayern im Viertelfinale treffen wird. Es gibt heute bei der Ziehung keine Beschränkungen mehr, daher sind alle sieben weiteren Viertelfinalisten als Gegner möglich. Die Spanne reicht dabei von Hammerlosen wie Manchester City oder Liverpool bis hin zu vermeintlich leichten Aufgaben wie Benfica oder Villarreal.

Champions League, die Auslosung im LIVE-TICKER: In diesem Artikel erfahrt Ihr bei GOAL, wie die Paarungen in der Runde der letzten Acht der Königsklasse aussehen werden. Übrigens kennen wir heute auch schon die möglichen Halbfinal-Paarungen, es wird also sehr spannend! Wer die Auslosung lieber live im TV oder LIVE-STREAM anschauen will, der erhält HIER in einem separaten Artikel alle Informationen zur Übertragung.

Champions League, Auslosung heute live: Die Ziehung im Überblick

Datum Freitag, 18. März 2022 Uhrzeit 12 Uhr Ort Nyon (Schweiz) Was wird ausgelost? Viertelfinale, Halbfinale und Heimrecht im Finale Welche Teams sind noch dabei? FC Bayern, Benfica, Real Madrid, Atletico Madrid, FC Villarreal, Manchester City, FC Liverpool, FC Chelsea

Champions League, Auslosung heute live: Die Ziehung zum Viertelfinale im LIVE-TICKER

Viertelfinale 1 Viertelfinale 2 Viertelfinale 3 Viertelfinale 4 Halbfinale 1 Halbfinale 2

Vor Beginn | Und nicht nur das: Nach der Viertelfinal-Ziehung wird zudem bereits ausgelost, wie die möglichen Halbfinals aussehen könnten. Zudem wird geklärt, wer im Finale von Paris offiziell Heimrecht haben darf.

Vor Beginn | Herzlich Willkommen zur Champions-League-Auslosung! Heute werden in Nyon die Paarungen für das Viertelfinale ausgelost. Seid LIVE dabei!

Champions League, Auslosung heute live: Der FC Bayern vor der Ziehung zum CL-Viertelfinale

Es sind unruhige Zeiten beim FC Bayern - wieder einmal. Sportlich läuft die Rückrunde längst nicht nach Wunsch. Der einst komfortable Vorsprung auf Verfolger Dortmund ist auf nur noch vier Punkte geschrumpft. Zu allem Überfluss verletzte sich Abwehrchef Niklas Süle, Benjamin Pavard wurde positiv auf Corona getestet. Vor allem aber wird der Rekordmeister von den Diskussionen und Spekulationen über die sportliche Zukunft seiner Stars Robert Lewandowski, Thomas Müller, Manuel Neuer und Serge Gnabry in Atem gehalten. Deren Verträge laufen 2023 aus.

Die Münchner Verantwortlichen geben sich trotz des Wirbels (noch) entspannt. "Grundsätzlich hat sich der FC Bayern noch nie treiben lassen, weder von irgendwelchen Schlagzeilen noch von permanenten Gerüchten", betonte Präsident Herbert Hainer am Donnerstag im kicker.

Der FC Bayern wisse im sportlichen Bereich genau, stellte auch Vorstandschef Oliver Kahn in Münchner Merkur/tz klar, "was wir wollen. Unser Ziel ist es, in jeder Saison die Champions League gewinnen zu können. Dazu gehören sowohl weitere gezielte Verstärkungen unserer Mannschaft als auch Vertragsgespräche mit unseren Spielern." Und dabei, konterte Kahn alle Kritiker, lasse man sich "nicht von außen unter Druck setzen".

Den gibt es aber durchaus. So sagte jetzt etwa Lewandowskis Berater Pini Zahavi im kicker, dass es "noch keinen Kontakt zum FC Bayern gibt". Zudem verbreitete Sky-Experte Jan-Aage Fjörtoft, der wiederum Dortmunds Torjäger Erling Haaland nahe steht, dass Lewandowski den FC Bayern im Sommer unbedingt verlassen wolle. Als Nachfolger soll - natürlich - Haaland kommen.

Kahn selbst bestätigte zuletzt immerhin ein Treffen mit Mino Raiola, dem Berater des BVB-Torjägers. Über Inhalte der Gespräche werde er sich nicht äußern, sagte der Bayern-Boss bei Sky. Und Haaland sei ein Spieler von Borussia Dortmund, "ich habe immer wieder betont, dass ich ungern über Spieler anderer Vereine spreche." Muss er gar nicht. Die Gerüchteküche brodelt so oder so.

Umso mehr sind die Bayern, die längere Zeit auf Süle (Muskelfaserriss im Oberschenkel) verzichten müssen, bemüht, in den Wochen der Wahrheit nicht allzu viel Unruhe aufkommen zu lassen. Es werde, so Hainer, "auch nicht immer alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Unsere sportliche Leitung ist im kontinuierlichen Austausch mit unseren Spielern und führt zu den entsprechenden Zeiten die Vertragsverhandlungen."

Und überhaupt wisse ein Robert Lewandowski, unterstrich der Münchner Präsident, "dass wir alle ihn hier beim FC Bayern über die Maßen schätzen. Das Gleiche gilt für Manuel Neuer und Thomas Müller". Der Klub gehe, führte Hainer aus, "die Gespräche ganz entspannt an. Es ist noch genügend Zeit."

Nur keine Ablenkung durch Vertragsverhandlungen im Saisonendspurt, in dem die Münchner nach dem blamablen DFB-Pokal-Aus unter Druck stehen. Jetzt beginne die "heiße Phase der Saison", erklärte Kahn vor der Auslosung des Champions-League-Viertelfinals am Freitag (12.00 Uhr/DAZN): "Jetzt zählt nur noch der zehnte Titel in Folge und die Champions League." Darauf liege, ergänzte Hainer, "unsere gesamte Konzentration".

Champions League, Auslosung heute live: Die Ziehung im TV und LIVE-STREAM sehen

Champions-League-Auslosung heute ... TV / STREAM / TICKER ... live im TV DAZN 1 / Sky Sport News ... im LIVE-STREAM DAZN / UEFA.com / Sky Sport News ... im LIVE-TICKER GOAL

Champions League, Auslosung heute live: Die Termine im Überblick