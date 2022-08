Champions League 2022/23: Wann ist die Auslosung der Gruppenphase? GOAL hat Infos zum ersten wichtigen Termin in der Königsklasse.

Am 28. Mai ging im Stade de France bei Paris das Finale der Champions League 2021/22 über die Bühne. Hierbei bezwang Real Madrid den FC Liverpool mit 1:0. Damit holte sich die Mannschaft von Carlo Ancelotti in der ersten Saison seit der Rückkehr des Italieners zum 14. Mal den Pokal mit den großen Ohren.

Nicht einmal einen Monat später begann die Qualifikation für die Saison 2022/23. Deren Gruppenphase startet Anfang September und somit eine Woche früher als üblich. Außerdem stehen alle sechs Spieltage binnen neun Wochen auf dem Programm. Der Grund hierfür liegt in der WM 2022, die vom 20. November bis zum 18. Dezember in Katar stattfindet. Das Endspiel steht am Samstag, dem 10. Juni 2023, im Istanbuler Atatürk-Olympiastadion auf dem Programm.

In drei Wochen erfolgt der Auftakt des Hauptbewerbs in der Champions League 2022/23. Doch wann ist die Auslosung der Gruppenphase? GOAL versorgt Euch mit allen Infos.

Champions League 2022/23: Wann ist die Auslosung der Gruppenphase? Der Rahmenspielplan

1. Spieltag: 6./7. September 2022 2. Spieltag: 13./14. September 2022 3. Spieltag: 4./5. Oktober 2022 4. Spieltag: 11./12. Oktober 2022 5. Spieltag: 25./26. Oktober 2022 6. Spieltag: 1./2. November 2022

Champions League 2022/23: Wann ist die Auslosung der Gruppenphase? Grundsätzliches

Seit mittlerweile mehr als drei Jahrzehnten messen sich 32 Mannschaften in der Gruppenphase der Champions League. Diese umfasst acht Vierergruppen. Zuvor erfolgt eine Aufteilung in vier gleich große Töpfe. Infolgedessen treffen in jeder Gruppe jeweils ein Teams aus den Töpfen 1, 2, 3 und 4 aufeinander. Allerdings dürfen Vertreter derselben Liga nicht gegeneinander antreten.

Champions League 2022/23: Wann ist die Auslosung der Gruppenphase? Das Datum und der Ort

Die Auslosung der Champions-League-Gruppenphase der Auflage 2022/23 findet am Donnerstag, den 25. August, statt. Die UEFA bestimmte die Stadt des Finales, also Istanbul, als Austragungsort. Zudem beginnt die Zeremonie um 18.00 Uhr deutsche Zeit.

Champions League 2022/23: Wann ist die Auslosung der Gruppenphase? Die Mannschaften

Von den 32 Teams, die in der Gruppenphase der Champions League antreten, stehen 26 fest. Dazu kommen jene sechs Klubs, die sich in den Playoffs durchsetzen. Hierbei stehen die Hinspiele in dieser Woche und die Rückspiele unmittelbar vor der Auslosung auf dem Programm.

Aus deutscher Sicht wird es allerdings erst ab der Ziehung richtig spannend. Obendrein messen sich erstmals fünf deutsche Bundesligisten im Hauptbewerb. Hiervon qualifizierten sich vier – der FC Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und RB Leipzig – über die Bundesliga 2021/22. Zudem darf Eintracht Frankfurt als Titelhalter in der Europa League in der Königsklasse mitwirken.

Mannschaft Lostopf Real Madrid (Spanien, Titelverteidiger) 1 Eintracht Frankfurt (Deutschland, Europa-League-Titelhalter) 1 Manchester City (England) 1 AC Milan (Italien) 1 Bayern München (Deutschland) 1 Paris Saint-Germain (Frankreich) 1 FC Porto (Portugal) 1 Ajax Amsterdam (Niederlande) 1 FC Liverpool (England) 2 Chelsea (England) 2 FC Barcelona (Spanien) 2 Juventus Turin (Italien) 2 Atletico Madrid (Spanien) 2 FC Sevilla (Spanien) 2 RB Leipzig (Deutschland) 2 Tottenham Hotspur (England) 2 Borussia Dortmund (England) 3 RB Salzburg (Österreich) 3 Shakhtar Donetsk (Ukraine) 3 Inter Mailand (Italien) 3 SSC Neapel (Italien) 3 Sporting Lissabon (Portugal) 3 Bayer Leverkusen (Deutschland) 3 Olympique Marseille (Frankreich) 4 Club Brügge (Belgien) 4 Celtic Glasgow (Schottland) 4

Champions League 2022/23: Wann ist die Auslosung der Gruppenphase? Die Übertragung im TV und im LIVE-STREAM

Ebenso wie in der Vorsaison zeichnet DAZN für die Übertragung der überwiegenden Anzahl der Champions-League-Spiele verantwortlich. Somit überrascht es wenig, dass sich der Bezahlanbieter wie im August 2021 um die Ausstrahlung der Auslosung kümmert. Ihr könnt diese sowohl mit einem internetfähigen TV-Gerät als auch mittels LIVE-STREAM mitverfolgen.

Champions League 2022/23: Wann ist die Auslosung der Gruppenphase? Die Sieger der letzten Jahre