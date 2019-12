Champions League: Die Auslosung zum Achtelfinale live im TV und LIVE-STREAM sehen - alles zur Übertragung

Achtelfinale in der UEFA Champions League. Am Montag findet die Auslosung statt und Goal verrät, wo diese live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Die Gruppenphase der UEFA ist Geschichte, nun stehen die besten 16 Teams des diesjährigen Wettbewerbs fest. Doch wer trifft im Achtelfinale auf wen?

Das entscheidet die Auslosung zur Runde der letzten 16. Diese findet an diesem Montag statt. Wichtige Frage diesbezüglich ist es logischerweise, wer die Ziehung heute live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Aus der stehen gleich drei Teams im Achtelfinale, einzig schaffte den Sprung in die K.o.-Runde nicht. Novum: Zum ersten Mal sind nur Mannschaften aus den fünf wichtigsten Ligen Europas mit dabei.

Champions League: Die Auslosung zum Achtelfinale live im TV und LIVE-STREAM sehen - Goal verrät, wo die ganze Ziehung im Fernsehen kommt.

Champions League, Auslosung: Ort, Datum, Uhrzeit

Ort Nyon ( ) Datum Montag, 16. Dezember 2019 Uhrzeit 12 Uhr (offizieller Beginn) Übertragung im TV, im LIVE-STREAM

Am Montag wissen wir, welche Kracherpartien in der UEFA Champions League auf uns zukommen. Durch die Platzierungen der Teams in der jeweiligen Gruppe sind echte Hammerbegegnungen durchaus möglich bzw. sogar wahrscheinlich.

Die Auslosung der Achtelfinalspiele, sie wird mit großer Spannung erwartet. In den folgenden Abschnitten erfahrt Ihr, welche Sender die Auslosung live in TV und LIVE-STREAM übertragen.





Es ist schon fast Tradition: Die Auslosung der verschiedenen Runden der UEFA Champions League wird live im TV gezeigt / übertragen. Gleich mehrere Sender haben sich die Rechte an der Übertragung der Auslosung gesichert. Goal stellt Euch die unterschiedlichen Optionen vor. Um 12 Uhr wird es spannend.

Champions League: Die Auslosung zum Achtelfinale heute live im TV bei Eurosport sehen

Eurosport strahlt die ganze Auslosung zum Achtelfinale der Champions League am Montag live aus Nyon aus. Die Loskugeln rollen und der Sender der Discovery Gruppen zeigt Euch Bewegtbilder von der Ziehung.

Direkt um 12 Uhr verfrachtet Euch Eurosport nach Nyon, wo nach einer kurzen Begrüßung auch schon die Lose gezogen werden.

Round of 16 line-up ✅



Who is looking most like champions? 🤔#UCL pic.twitter.com/ypx3pNd5CW — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 11, 2019

Champions League: Die Achtelfinal-Auslosung heute live im TV bei Sky Sport News HD sehen

Die Champions League nimmt erst im März wieder Fahrt auf, denn zunächst einmal müssen die Begegnungen festgelegt werden. Die Achtelfinal-Auslosung der UCL wird heute neben Eurosport auch bei Sky Sport News HD zu sehen sein.

Damit hat ein zweiter kostenfreier Sender die ganze Ziehung live im TV im Programm. Doch das war noch lange nicht alles:

Jedoch ist nicht nur das deutsche Fernsehen live mit dabei, wenn die Gruppenphase der neuen Champions-League-Saison ausgelost wird. Auch zahlreiche LIVE-STREAMS übertragen die Ziehung.

Champions League 2019/20, die Auslosung zum Achtelfinale steht auf dem Zettel einiger TV-Sender. Doch nicht nur die Fernsehkanäle zeigen / übertrahen die Ziehung aus Nyon, sondern auch im LIVE-STREAM wird die Auslosung übertragen. Auch hier gilt: Goal stellt Euch die verschiedenen Optionen vor.

Champions League: Die Auslosung zum Achtelfinale im LIVE-STREAM von DAZN sehen

Die ganze Auslosung zum Achtelfinale sehen? Das ist nicht schwer, denn es gibt viele Anbieter, die im LIVE-STREAM übertragen. DAZN zeigt die Ziehung am Montag in voller Länge.

Erlebe die Champions League live bei DAZN

Lutz Pfannenstiel und Christoph Stadtler werden die Übertragung begleiten und zu den Ergebnissen ihre fachkundliche Meinung abgeben. Gute Nachrichten übrigens am Rande: Mit dem Gratismonat von DAZN seht Ihr die Auslosung live im Stream - kostenlos.

Champions League: Die Auslosung zum Achtelfinale im LIVE-STREAM bei uefa.com sehen

Einen ebenfalls kostenlosen Service bietet der Webauftritt der UEFA. Dort könnt Ihr ebenfalls um 12 Uhr einschalten und die gesamte Auslosung zum Achtelfinale im LIVE-STREAM auf uefa.com sehen.

Das hat Euer Interesse geweckt? Dann klickt Euch hier direkt zum LIVE-STREAM.

Champions League: Die Auslosung zum Achtelfinale im LIVE-STREAM von Sky Sport News HD sehen

Ihr habt es im oberen Abschnitt bereits gesehen: Die Auslosung in voller Länge gibt es live im TV bei Sky Sport News HD zu sehen. Dementsprechend hat der Sender auch die Rechte an der Übertragung und darf die Ziehung aus Nyon auch im LIVE-STREAM ausstrahlen. Hier geht es direkt vom LIVE-STREAM von Sky.

Champions League, Auslosung: Die Teams im Achtelfinale

Champions League, Achtelfinale: Diese Teams sind qualifiziert

