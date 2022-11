Champions League, Auslosung Achtelfinale heute im LIVE-STREAM und TV: Wer zeigt / überträgt die Ziehung?

Die Achtelfinal-Auslosung in der Champions League wird heute im TV und LIVE-STREAM zu sehen sein. Wer zeigt / überträgt die Ziehung?

Die Champions League geht in die heiße Phase, die Achtelfinal-Teilnehmer sind fix und die Auslosung in Nyon (Schweiz) steht unmittelbar bevor. Diese wird heute, am 7. November 2022, ab 12 Uhr im TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen. Aber welcher Anbieter ist dafür verantwortlich? Wann findet die Ziehung statt? Und welche Teams haben sich überhaupt qualifiziert? GOAL versorgt Euch mit den wichtigsten Infos.

Die Vorrunde der Champions-League-Saison ist durch, die Teilnehmer an der K.-o.-Runde stehen fest. Aus Deutschland sind beispielsweise die Schwergewichte FC Bayern München und Borussia Dortmund am Start. Auch Titelverteidiger Real Madrid steht in der Runde der letzten 16, dasselbe gilt für die englischen Topklubs FC Liverpool, FC Chelsea und Manchester City. Mit dem Club Brügge überstand zudem auch eine Überraschungsmannschaft die Gruppenphase und darf sich nun im Achtelfinale beweisen.

So manchen Hochkaräter erwischte aber auch das Aus in der Vorrunde. Juventus Turin, in der laufenden Spielzeit bislang eine große Enttäuschung, steht ebenso wenig im Achtelfinale wie Atlético Madrid, Ajax Amsterdam oder der FC Barcelona, der in der Bayern-Gruppe lediglich auf Platz drei landete. Auch Bayer Leverkusen musste in der Gruppenphase die Segel streichen.

Die Champions-League-Achtelfinals werden heute ausgelost. Wo wird die Ziehung im TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen?

Champions League, Auslosung Achtelfinale heute im LIVE-STREAM und TV: Allgemeine Infos

Event: Achtelfinal-Auslosung Wettbewerb: Champions League, Saison 2022/23 Datum und Uhrzeit: 7. November 2022 (heute), 12.00 Uhr Ort: Haus des europäischen Fußballs, Nyon (Schweiz)

Champions League, Auslosung Achtelfinale heute im LIVE-STREAM und TV: Welche Regeln gelten für die Ziehung?

Es gibt einige Einschränkungen für die Auslosung der Achtelfinal-Begegnungen: Teams aus demselben Verband dürfen ebenso wenig gegeneinander antreten wie Mannschaften, die sich bereits in der Gruppenphase gegenüberstanden.

Zudem werden die Gruppensieger, die sich im ersten Topf befinden, im Hinspiel zunächst auswärts antreten und genießen dann im oftmals entscheidenden Rückspiel Heimrecht.

Champions League, Auslosung Achtelfinale heute im LIVE-STREAM und TV: Zeigt / überträgt ein Free-TV-Sender?

Im Free-TV wird die Ziehung nicht zu sehen sein, dasselbe gilt für alle CL-Partien mit Ausnahme des Endspiels am 10. Juni 2023 in Istanbul. Dieses wird live vom ZDF übertragen.

Allerdings findet Ihr ab 11.50 Uhr auf der Website der ZDF-Mediathek einen kostenfreien LIVE-STREAM. Alternativ könnt Ihr auch auf ein kostenpflichtiges Abonnement bei einem privaten Anbieter zurückgreifen.

Champions League, Auslosung Achtelfinale heute im LIVE-STREAM und TV: Sky und DAZN zeigen / übertragen die Ziehung

Auf Sky seht Ihr die Auslosung ab 12.00 Uhr bei Sky Sport News HD. Der Sender kann durch den Abschluss eines Pay-TV-Vertrags empfangen werden, auch ein Abo bei WOW, ehemals Sky Ticket, gewährt Euch Zugang zum LIVE-STREAM. Darüber hinaus zeigt auch DAZN die Ziehung live. Auf dem linearen Kanal DAZN 1, den Ihr beispielsweise bei Vodafone zu einem bestehenden Pay-TV-Vertrag hinzubuchen könnt, seid Ihr ab 11.45 Uhr dabei.

Auch mit einem Abo direkt beim Anbieter erlebt Ihr die Achtelfinal-Auslosung.

Champions League, Auslosung Achtelfinale heute im LIVE-STREAM und TV: LIVE-TICKER und qualifizierte Teams

Bei GOAL werdet Ihr nahezu in Echtzeit mit den wichtigsten Infos versorgt und erfahrt im LIVE-TICKER, wie die Achtelfinals aussehen. Nachfolgend findet Ihr noch eine Liste mit den qualifizierten Mannschaften.

Deutschland: FC Bayern München, Borussia Dortmund England: FC Liverpool, Manchester City, FC Chelsea Italien: Inter Mailand, SSC Napoli Portugal: SL Benfica, FC Porto Spanien: Real Madrid Frankreich: Paris Saint-Germain Belgien: Club Brügge

Champions League, Auslosung Achtelfinale heute im LIVE-STREAM und TV: Übersicht zur Übertragung