Das Jahr 2024 hat begonnen, bald beginnt auch die K.o.-Phase in der UEFA Champions League. GOAL hat alle Infos zum Achtelfinale.

Die Winterpause ist längst Geschichte, das Jahr 2024 blickt auf einige große Ereignisse voraus. Auch in der UEFA Champions League wird es bald wieder Ernst, die K.o.-Phase mit dem Achtelfinale steht an.

Welche Teams sind für die K.o.-Phase der Königsklasse qualifiziert, wie lauten die Duelle und wann finden diese statt? GOAL liefert Euch alle Infos zur K.o.-Phase der UEFA Champions League 2023/24.

Champions League 2023/24: Das Turnier im Überblick

Wettbewerb UEFA Champions League 2023/24 Titelverteidiger Manchester City Finale 1. Juni 2024, Wembley-Stadion, London

Wer kann Titelverteidiger Manchester City ablösen? Oder verteidigen die Cityzens ihren Titel sogar? Jedenfalls hat sich das Team von Trainer Pep Guardiola erneut für die K.o.-Phase der Champions League in dieser Saison qualifiziert.

Im Achtelfinale der Königsklasse 2023/24 stehen neben dem Titelverteidiger aber auch noch 15 weitere Mannschaften, mit dem FC Bayern, RB Leipzig und Borussia Dortmund kommen sogar drei davon aus Deutschland.

Getty

UCL-Achtelfinale 2023/24: Diese Teams sind qualifiziert

Klub Land Arsenal England Manchester City England FC Barcelona Spanien Real Madrid Spanien Real Sociedad Spanien Atletico Madrid Spanien Bayern München Deutschland Borussia Dortmund Deutschland RB Leipzig Deutschland SSC Napoli Italien Inter Mailand Italien Lazio Rom Italien Paris Saint-Germain Frankreich PSV Eindhoven Niederlande FC Porto Portugal FC Kopenhagen Dänemark

Champions League 2023/24: Wann beginnt die K.o.-Phase?

Wie bereits bekannt, beginnt die K.o.-Phase der Champions League 2023/24 also mit dem Achtelfinale - insgesamt gibt es acht Duelle, welche in einem Hin- und Rückspiel die acht Sieger ermittelt. Das erste Duell findet am 13. Februar 2024 statt, womit die K.o.-Phase der Champions League 2023/24 beginnt.

UCL-Achtelfinale 2023/24: Die Duelle im Überblick