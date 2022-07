Wegen Cesar Azpilicueta: Chelsea-Trainer Thomas Tuchel verärgert über den FC Barcelona

Cesar Azpilicueta würde gerne zu Barca, die Katalanen den Routinier gerne verpflichten. Doch ein Transfer ist weiter in der Schwebe.

Trainer Thomas Tuchel vom FC Chelsea ist zunehmend genervt von den Abwerbeversuchen des FC Barcelona für Abwehrspieler Cesar Azpilicueta und zeigt sich verwundert über die unterschiedliche Preisvorstellung beider Klubs. Nach Informationen von GOAL und SPOX fordern die Blues seit einigen Wochen mindestens acht Millionen Euro für den Spanier, Barca ist das zu viel.

"Wenn ich vergleiche, wie wir für [Kalidou] Koulibaly kämpfen mussten, der in einem ähnlichen Alter und ebenfalls Nationalspieler ist, weiß ich nicht, ob ich Azpilicuetas Wunsch erfüllen kann", so Tuchel. Für den 31-Jährigen Koulibaly legen die Londoner bis zu 40 Millionen Euro auf den Tisch. "Ich sehe Azpilicueta auf einem ähnlichen Level, aber Barca offenbar nicht."

Tuchel: "Azpilicueta gefällt das nicht"

Obwohl Tuchel die persönlichen Gründe des 32-Jährigen für den Wunsch einer Rückkehr in die Heimat verstehe, müsse Chelsea, das in der Abwehr bereits die Abgänge von Antonio Rüdiger und Andreas Christensen verkraften musste, auch eigene Interessen vertreten, so der Deutsche weiter. "Ihm gefällt das nicht, aber er versteht es. Es ist hart für ihn, weil der andere Klub ständig um ihn buhlt."

Ein Abgang ist freilich weiterhin nicht ausgeschlossen, hängt jedoch auch davon ab, inwiefern Barca sein Angebot erhöht und Chelsea Ersatz auf dem Transfermarkt findet. Mit Sevilla hat man sich bereits grundsätzlich auf einen Transfer von Jules Kounde geeinigt, doch auch hier scheint Barca noch im Rennen zu sein.