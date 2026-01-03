Celtic vs. Rangers heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Glasgow Derby?

Am heutigen Samstag, 3. Januar kommt es im Rahmen der schottischen Liga zum Old Firm Derby. Celtic und die Rangers treffen um 13.30 Uhr aufeinander. Gespielt wird im Celtic Park in Glasgow.
GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.
Wer zeigt/überträgt Celtic vs Rangers heute live im Free-TV und Livestream?
|Sportdigital
|Hier ansehen
|DAZN
|Hier ansehen
Das Spiel zwischen Celtic und den Rangers wird heute live bei SPORTDIGITAL Fußball im Pay-TV gezeigt. Die Sendung startet bereits um 13.15 Uhr und damit 15 Minuten vor dem Anpfiff mit der Vorberichterstattung.
Wer bereits DAZN nutzt, kann sich freuen: Durch eine Kooperation der beiden Anbieter ist das Old Firm Derby ebenfalls direkt über DAZN im Livestream verfügbar, ohne ein zusätzliches SPORTDIGITAL-Abo abschließen zu müssen.
Anstoßzeit Celtic gegen Rangers
Celtic vs. Rangers: Aufstellungen
News über Celtic
Celtic geht mit Rückenwind in die Partie: Zuletzt gab es ein 4:2 gegen Livingston und ein 3:1 gegen Aberdeen. In der Tabelle belegen die Grün-Weißen aktuell Platz zwei.
News über Rangers
Die Rangers feierten zuletzt einen 1:0-Sieg gegen den FC Motherwell. Davor hatten sie sich jedoch 0:1 gegen Heart of Midlothian geschlagen geben müssen. Aktuell liegen sie direkt hinter Celtic auf Platz drei der Tabelle.
In den bislang 67 direkten Duellen zwischen den Glasgow Rangers und Celtic Glasgow spricht die Bilanz jedoch klar für Celtic. 31 Siege gehen auf das Konto der Grün-Weißen, während die Rangers 24 Erfolge feiern konnten. 12 Begegnungen endeten ohne Sieger - damit hat Celtic im direkten Vergleich die Oberhand.