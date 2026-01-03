Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Schottland Premier League
team-logoCeltic
Celtic Park
team-logoRangers
Lena Krey

Celtic vs. Rangers heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Glasgow Derby?

Am 21. Spieltag der Scottish Premiership kommt es heute zum Derby zwischen Celtic Glasgow und den Glasgow Rangers. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Samstag, 3. Januar kommt es im Rahmen der schottischen Liga zum Old Firm Derby. Celtic und die Rangers treffen um 13.30 Uhr aufeinander. Gespielt wird im Celtic Park in Glasgow.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt/überträgt Celtic vs Rangers heute live im Free-TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Celtic und den Rangers wird heute live bei SPORTDIGITAL Fußball im Pay-TV gezeigt. Die Sendung startet bereits um 13.15 Uhr und damit 15 Minuten vor dem Anpfiff mit der Vorberichterstattung. 

Wer bereits DAZN nutzt, kann sich freuen: Durch eine Kooperation der beiden Anbieter ist das Old Firm Derby ebenfalls direkt über DAZN im Livestream verfügbar, ohne ein zusätzliches SPORTDIGITAL-Abo abschließen zu müssen.

Anstoßzeit Celtic gegen Rangers

crest
Schottland Premier League - Premiership
Celtic Park
Schottland Premier League
Celtic crest
Celtic
CEL
Rangers crest
Rangers
RAN

Celtic vs. Rangers: Aufstellungen

Celtic vs Rangers Voraussichtliche Aufstellungen

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • W. Nancy

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • Danny Röhl

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Celtic

Celtic geht mit Rückenwind in die Partie: Zuletzt gab es ein 4:2 gegen Livingston und ein 3:1 gegen Aberdeen. In der Tabelle belegen die Grün-Weißen aktuell Platz zwei.

News über Rangers

Die Rangers feierten zuletzt einen 1:0-Sieg gegen den FC Motherwell. Davor hatten sie sich jedoch 0:1 gegen Heart of Midlothian geschlagen geben müssen. Aktuell liegen sie direkt hinter Celtic auf Platz drei der Tabelle.

In den bislang 67 direkten Duellen zwischen den Glasgow Rangers und Celtic Glasgow spricht die Bilanz jedoch klar für Celtic. 31 Siege gehen auf das Konto der Grün-Weißen, während die Rangers 24 Erfolge feiern konnten. 12 Begegnungen endeten ohne Sieger - damit hat Celtic im direkten Vergleich die Oberhand.

Form

CEL
-Form

Tor erzielt (kassiert)
9/10
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

RAN
-Form

Tor erzielt (kassiert)
6/5
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

CEL

Letzte 5 Spiele

RAN

1

Sieg

2

Unentschieden

2

Siege

5

Erzielte Tore

7
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Celtic vs. Rangers: Die Tabellen

0