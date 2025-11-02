Am heutigen Sonntag, 2. November kommt es im Rahmen des schottische Liga Cups zum Old Firm Derby. Celtic und die Rangers treffen um 15 Uhr im Halbfinale aufeinander. Gespielt wird im schottischen Nationalstadion Hampden Park in Glasgow.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Celtic Glasgow gegen Glasgow Rangers heute im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt das Old Firm Derby?

Das League Cup Halbfinale zwischen Celtic und den Rangers könnt Ihr heute live bei SPORTDIGITAL Fußball live im Pay-TV verfolgen. Die Übertragung beginnt schon zehn Minuten vor Anpfiff um 14.50 Uhr mit den Vorberichten. Auch über die Website von SPORTDIGITAL und die App könnt Ihr die Partie sehen, jedoch braucht Ihr auch hierfür ein Abo.

Falls Ihr ein DAZN-Abo besitzt, müsst Ihr aber keines mehr bei SPORTDIGITAL abschließen, denn die beiden Anbieter haben eine Kooperation am Laufen und so könnt ihr das Old Firm Derby auch in der App oder auf der Website von DAZN im Livestream verfolgen.

Anstoßzeit Celtic gegen Rangers

Celtic vs. Rangers: Aufstellungen

News über Celtic

Für Celtic läuft die bisherige Saison noch überhaupt nicht nach Plan. In der Liga verlor man in zehn Spielen schon zweimal und liegt mit 20 Punkten nur auf dem zweiten Platz, sechs Zähler hinter Spitzenreiter Heart of Midlothian.

Und das Duell am vergangenen Sonntag gegen den Tabellenführer brachte nicht nur eine Niederlage, sondern viel Wirbel in den Verein. Am Montagabend bestätigte Celtic den Rücktritt von Trainer Brendan Rodgers, wenig später tauchten erste Berichte über eine "vergiftete Atmosphäre" auf.

Interimsweise übernahm der 73-jährige Martin O'Neil und unter seiner Regie gelang sogleich unter der Woche ein 4:0-Erfolg gegen den FC Falkirk.

News über Rangers

Bei den Rangers läuft es aber noch schlechter als beim ungeliebten Stadtnachbarn. Erst drei Siege, aber dafür ganze sechs Unentschieden, stehen in der Liga zu Buche. Somit belegt man mit nur 15 Punkten den dritten Rang in der Scottish Premiership.

Auch im Ibrox Stadium haben sie schon einen Trainerwechsel hinter sich. Russel Martin wurde Anfang Oktober nach nur vier Monaten im Amt entlassen. Nachfolger beim schottischen Traditionsklub ist der ehemalige Flick-Co Danny Röhl.

Unter Röhl läuft es nun deutlich besser, die letzten beiden Ligaspiele gegen Kilmarnock (3:1) und Hibernian Edinburgh (1:0) wurden gewonnen.

Form

Bilanz direkte Duelle

Celtic vs. Rangers: Die Tabellen

