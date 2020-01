Carlo Ancelotti verrät: War neben Jürgen Klopp Trainerkandidat beim FC Liverpool

Im Oktober 2015 war der FC Liverpool auf der Suche nach einem neuen Coach. Neben Jürgen Klopp spielte dabei auch Carlo Ancelotti eine Rolle.

Trainer Carlo Ancelotti vom hat verraten, dass er im Jahr 2015 beim nach der Entlassung von Brendan Rodgers neben Jürgen Klopp ein heißer Kandidat für den Trainerjob war.

"Nach meinem Abschied von hatte ich ein Gespräch mit dem Besitzer", erklärte Ancelotti im Vorfeld des Merseyside Derbys im . "Sie suchten einen neuen Trainer, aber ich denke, sie haben mit Jürgen die richtige Wahl getroffen."

Klopp und Ancelotti sind gute Freunde

Klopp mache bei den Reds "einen fantastischen Job", der Klub habe also alles richtig gemacht, so Ancelotti weiter. Die beiden Trainer pflegen ein gutes Verhältnis, wie sowohl Ancelotti als auch Klopp betonten.

"Als er bei Everton ankam, dachte ich mir: 'Wenn ich eine Party schmeißen würde, könnte ich dann den Everton-Trainer einladen?'", scherzte Klopp. "In diese missliche Lage will ich ihn nicht bringen, das will ich nur auf dem Feld. Ich weiß nicht, wo er aktuell wohnt, aber das Haus neben mir ist frei, das wäre schon sehr lustig."

Das Drittrundenspiel im englischen Pokal zwischen den Reds und den Toffees findet am Sonntag an der Anfield Road statt. Beim letzten Stadtderby im Dezember siegte das Klopp-Team mit 5:2.