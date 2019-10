Carlo Ancelotti: Zlatan Ibrahimovic zu Napoli? "Werde ihn heute noch anrufen!"

Sowohl Napoli-Trainer Carlo Ancelotti als auch Zlatan Ibrahimovic können sich eine Zusammenarbeit bei den Partenopei vorstellen.

Trainer Carlo Ancelotti von der würde eine Rückkehr von Zlatan Ibrahimovic in die und einen damit verbundenen Wechsel zu den Partenopei sehr begrüßen, nachdem der Schwede zuletzt über einen Transfer gesprochen hatte.

"Ich werde ihn heute Abend noch anrufen und ihm sagen, dass wir ihn erwarten. Ich bewundere ihn sehr und er hat erst 29 Tore in 30 -Spielen erzielt. Morgen werde ich Sie wissen lassen, wie es gelaufen ist", scherzte Ancelotti auf der Pressekonferenz nach dem 2:0 gegen Hellas Verona.

Ibrahimovic schwärmt von Napoli-Coach Ancelotti

Ibrahimovic hatte kürzlich in einem Interview mit der Gazzetta dello Sport mit einer Rückkehr in die Serie A geliebäugelt und nannte konkret Napoli: "Mit mir wäre das San Paolo (Stadion von Napoli, d. Red.) jeden Sonntag voll. Und dort ist Carlo Ancelotti - ein großartiger Coach."

Für Napoli würde vor allem "die Liebe zum Klub in der Stadt" sprechen, so Ibrahimovic. "Es wäre großartig, zu wiederholen, was Diego Maradona dort getan hat. Ich sage nicht, dass ich dorthin gehe, meine endgültige Entscheidung hängt von verschiedenen Faktoren ab. Aber das Team ist eine Mannschaft, die Euphorie entfacht."

Ibrahimovic kennt Ancelotti noch aus der gemeinsamen Zeit bei , wo das Duo in der Saison 2012/13 die französische Meisterschaft holte. Aktuell steht Ibrahimovic noch bis Ende 2019 bei unter Vertrag.