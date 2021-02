Canelo Alvarez vs. Avni Yildirim heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird Boxen gezeigt

Canelo Alvarez muss seinen WBC-Titel gegen Avni Yildirim pflichtgemäß verteidigen. So seht Ihr den Kampf aus den USA heute live im TV und LIVE-STREAM.

Endlich wieder Boxen! Heute Nacht ist es so weit: Canelo Alvarez muss seinen WBC-Titel gegen Avni Yildirim im Supermittelgewicht verteidigen. Um 2 Uhr nachts deutscher Zeit steigt der Kampf am Sonntag (28.02.) in den USA.

Der Fight musste nach Florida verlegt werden, weil die Corona-Pandemie in der Alvarez-Heimat Mexiko derart grassiert, dass eine Austragung dort unmöglich war. Deswegen findet die Veranstaltung nun im Hard Rock Stadium in Miami statt.

Der Supermittelgewichtskampf zwischen Alvarez und Yildirim heute live im TV und LIVE-STREAM. So seht Ihr die Pflichtverteidigung des WBC-Titels.

Canelo Alvarez vs. Avni Yildirim heute live: Alles zum Kampf

Gewichtsklasse: Supermittelgewicht (bis 76,203 kg/168 lbs)

Supermittelgewicht (bis 76,203 kg/168 lbs) Verband: World Boxing Council (WBC)

World Boxing Council (WBC) Datum: 28.02.2021

28.02.2021 Uhrzeit: 2 Uhr (Deutsche Zeit)

2 Uhr (Deutsche Zeit) Übertragung: DAZN (LIVE-STREAM)

Canelo Alvarez gegen Avni Yildirim: So seht Ihr den Kampf live im TV

Endlich wieder ein Live-Event aus dem Boxsport! Aber wird das Duell zwischen Canelo Alvarez und Avni Yildirim überhaupt im TV übertragen? Die Antwort darauf lautet Nein und Ja! Wir zeigen Euch, wie´s geht!

Weder ein öffentlich-rechtlicher deutscher Sender noch ein Sender aus dem privaten Free-TV hat sich die Rechte am Kampf gesichert. Deswegen wird der Kampf auch nicht live im Fernsehen zu sehen sein.

Canelo Alvarez vs. Avni Yildirim: Der Kampf wird nicht im TV gezeigt

Dass der Kampf nicht im deutschen Free-TV oder Pay-TV zu sehen ist, sollte für alle Box-Fans trotzdem kein größeres Problem sein, denn es gibt eine Lösung. Man kann sich den Kampf einfach als LIVE-STREAM im Internet anschauen und das ohne großen Aufwand sogar auf dem eigenen TV.

Canelo Alvarez gegen Avni Yildirim: So seht Ihr den Kampf im LIVE-STREAM mit DAZN

Der Streaming-Dienst DAZN bietet nicht nur internationalen Spitzenfußball, sondern auch Live-Sport-Events wie beispielsweise den Kampf zwischen Alvarez und Yildirim. Für alle türkischen Boxfans gibt es den Kampf sogar mit Kommentar in Ihrer Landessprache! Und mit dem kostenlosen Probemonat müsst Ihr dafür nicht einmal einen Cent bezahlen! Alles weitere dazu hier!

Kampfbeginn Hauptkampf: 2 Uhr

2 Uhr Vorberichte Hauptkampf: Ab 1 Uhr

Ab 1 Uhr Kommentator Hauptkampf : Uli Hebel

: Uli Hebel Experte Hauptkampf: Andreas Selak

Andreas Selak Weitere Informationen: Identifizierung durch Reisepass/Personalausweis/... erforderlich, da der Inhalt nur für Alter 18+ verfügbar ist.

Canelo Alvarez gegen Avni Yildirim: So seht Ihr den Kampf mit DAZN im TV

Natürlich könnt Ihr den LIVE-STREAM von DAZN auch auf Eurem heimischen TV im Wohnzimmer sehen. Falls Ihr einen Smart-TV besitzt, müsst Ihr Euch nur registrieren, anmelden und Euch die kostenfreie DAZN-App herunterladen. Sie ist sowohl für Android- als auch Apple-Geräte verfügbar. Damit läuft der Stream zum Beispiel auch auf Eurem Laptop, Smartphone oder Tablet. Alle Infos zur App findet Ihr hier.

Alvarez vs. Yildirim: Was kostet DAZN?

Wie beschrieben ist der begehrte Probemonat bei DAZN völlig kostenlos. Doch welche Kosten kommen danach auf Euch zu? Zunächst einmal ist der Probemonat unverbindlich und damit noch kündbar, bevor Kosten anfallen. Wollt Ihr das Angebot danach weiternutzen, kostet DAZN im Jahresabo monatlich rund 10 Euro (119,99 Euro im Jahr) oder 11,99 Euro im Monatsabo.

