Chelsea zeigt offenbar Interesse an Trabzonspor-Keeper Ugurcan Cakir

Böyle maçlarda kaybetmemek önemli ve çok değerli. Sezon başından beri takım ruhunu sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Takımımızda herkes elinden gelenin en iyisini sahaya yansıtıyor. Herkesi kutluyorum. Hedefimize ulaşacağımıza olan inancımız tam. Yanımızda olan herkese teşekkürler. 🔴🔵

