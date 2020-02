FC Chelsea: Muss Kepa Arrizabalaga Platz für Willy Caballero machen?

Chelsea-Coach Frank Lampard soll im Tor angeblich Willy Caballero für den Rest der Saison gegenüber Kepa Arrizabalaga bevorzugen.

Steht Torhüter Kepa Arrizabalaga beim vor dem Aus? Wie Cadena COPE aus berichtet, soll Blues-Trainer Frank Lampard Ersatzmann Willy Caballero offenbar bis zum Saisonende das Vertrauen schenken.

Kepa war erst im Sommer 2018 für stolze 80 Millionen Euro von Athletic Club aus Bilbao nach London gewechselt, machte seither aber nicht immer eine gute Figur. Und dies könnte nun offenbar Konsequenzen haben.

Caballero gegen Leicester für Kepa zwischen den Pfosten

Beim 2:2 gegen am Samstag saß der 25-jährige Kepa erstmals in dieser Saison nur auf der Bank und musste Platz für Caballero machen, der zu seinem ersten Einsatz in der Premier League in der laufenden Spielzeit kam.

Angeblich versuche man sogar, nach der Saison einen neuen Schlussmann zu verpflichten, nachdem man mit den bisher gezeigten Leistungen des Spaniers Kepa wohl nicht vollends zufrieden zu sein scheint.