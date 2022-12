BVB: Vertragsverlängerung mit Youssoufa Moukoko steht wohl unmittelbar bevor

Zuletzt stand ein Wechsel zum FC Chelsea im Raum, nun steht Youssoufa Moukoko wohl vor einer Vertragsverlängerung beim BVB.

WAS IST PASSIERT? Youssoufa Moukoko steht bei Borussia Dortmund offenbar vor einer Verlängerung seines auslaufenden Vertrages. Das berichten die Ruhr Nachrichten.

WAS IST DER HINTERGRUND? Ein ablösefreier Wechsel im kommenden Sommer zum FC Chelsea, über den zuletzt immer wieder spekuliert wurde, sei demnach vom Tisch. Die Londoner hätten nie einen ernsthaften Vorstoß unternommen, um Moukoko unter Vertrag zu nehmen.

WIE GEHT ES WEITER? Eine Verlängerung des noch bis Ende Juni 2023 datierten Vertrages wird jedoch nicht mehr vor dem Jahreswechsel erwartet. Erst ab Januar könne man mit einem Vollzug rechnen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Moukoko gehört in dieser Saison zu den treffsichersten Spielern im BVB-Dress. In 22 Pflichtspielen erzielte der 18-Jährige sechs Treffer, sechs weitere Tore breitete er vor. Nachdem er zu Beginn noch oft auf der Bank Platz nehmen musste, hat er sich mittlerweile einen Stammplatz im Dortmunder Kader erarbeitet. Bei der Weltmeisterschaft in Katar wurde er von Hansi Flick kurz vor Schluss gegen Japan (1:2) eingewechselt.