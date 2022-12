BVB: Youssoufa Moukoko weckt offenbar Interesse beim FC Chelsea

Seinen auslaufenden Vertrag beim BVB hat Youssoufa Moukoko weiterhin nicht verlängert. Ist Chelsea an dem Stürmer dran?

WAS IST PASSIERT? Der FC Chelsea hat offenbar Interesse an Sturmtalent Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund. Das berichtet The Athletic.

WAS IST DER HINTERGRUND? Dem Bericht zufolge sollen die Engländer derzeit eine mögliche Verpflichtung des 18-jährigen deutschen Nationalspielers prüfen. Als wahrscheinlich gilt dabei die Perspektive auf einen Transfer im kommenden Sommer, ein Wechsel bereits im Januar sei jedoch nicht ausgeschlossen.

WIE GEHT ES WEITER? Moukokos Vertrag beim BVB läuft Ende Juni 2023 aus, kommenden Sommer könnte er Stand jetzt also ablösefrei sein. Dem Torjäger soll zwar ein unterschriftsreifes Angebot der Dortmunder für eine Vertragsverlängerung vorliegen, Moukoko zögert jedoch weiterhin.

The Athletic schreibt derweil, dass andere Premier-League-Klubs davon ausgehen, dass Chelsea und Moukoko sich bereits in fortgeschrittenen Gesprächen befinden. Der Hintergrund: Die anderen Vereine könnten sich für Blues-Stürmer Armando Broja interessieren, der in London nicht wie gewünscht zum Zug kommt und bei einer Verpflichtung Moukokos wohl grünes Licht für einen Abschied von Chelsea erhalten würde.

DIE BILDER ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Moukoko, der im deutschen WM-Kader stand und im ersten Gruppenspiel gegen Japan zu einem Kurzeinsatz kam, hat in der laufenden Saison bisher 22 Pflichtspiele für Dortmund bestritten. Dabei gelangen ihm sechs Tore und sechs Vorlagen.