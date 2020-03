Als Aubameyang-Ersatz: BVB-Wunschkandidat bei Arsenal auf dem Zettel

In Belgien trifft Jonathan David fast wie er will. Nun hat neben dem BVB auch der FC Arsenal den jungen Kanadier im Visier.

Premier-League-Klub FC Arsenal hat seine Fühler nach Torjäger Jonathan David vom belgischen Erstligisten KAA Gent ausgestreckt. Nach Informationen von Goal und SPOX haben die Gunners den Kanadier im Falle eines möglichen Abschieds von Angreifer Pierre-Emerick Aubameyang als dessen Ersatzmann auserkoren.

Der 20-jährige David hatte jüngst angeblich auch das Interesse von Borussia Dortmund geweckt. Zuletzt hatte Nick Mavromaras, Berater des Nationalspielers, betont, dass ein Wechsel nach "an erster Stelle" stehe.

Jonathan David mit 23 Toren in 39 Spielen

In der heimischen Liga weist David in der laufenden Saison eine starke Quote von 23 Toren in bisher 39 Pflichtspielen vor.

Beim Tabellenzweiten der belgischen Jupiler Pro League läuft der Vertrag des 12-maligen Auswahlspielers (elf Tore) noch bis 2023.