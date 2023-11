BVB: Wechselt Youssoufa Moukoko im Winter innerhalb der Bundesliga?

Die Hinrunde bei Borussia Dortmund läuft nicht nach dem Geschmack von Youssoufa Moukoko. Wechselt das Talent nun im Winter?

WAS IST PASSIERT? Youssoufa Moukoko soll bei Borussia Dortmund unzufrieden sein. Folgt nun der Wechsel im Winter? Laut der Bild soll ein Bundesligist Interesse am Talent der Schwarz-Gelben haben.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 1.FC Köln hat dem Bericht nach ein Auge auf Moukoko geworfen, die Geissböcke stellen die schlechteste Offensive der Liga und haben im Sturm dementsprechend Bedarf.

WIE GEHT ES WEITER? Moukoko hat in Dortmund noch einen Vertrag bis 2026, laut der Bild wollte FC-Coach Steffen Baumgart den 18-Jährigen schon im Sommer nach Köln holen. Aufgrund der finanziellen Lage des Bundesliga-Vorletzten ginge es konkret allerdings nur um eine Leihe und nicht um eine feste Verpflichtung.

WAS WURDE GESAGT? Das Talent selbst äußerte sich in seiner Instagram-Story und schrieb: "Manchmal musst du nur darüber lachen!" und fügte mehrere lachenden Emojis an. Wahrscheinlich eine Reaktion auf die aufkochenden Köln-Gerüchte.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Moukoko kam beim BVB in dieser Saison nur im DFB-Pokal gegen die TSG Hoffenheim über die volle Spielzeit zum Einsatz und kommt ansonsten nicht über die Rolle als Edelreservist hinaus. In elf Spielen kommt der Stürmer auf zwei Tore.

Daher soll auch die Borussia inzwischen dazu bereit sein, Moukoko im Winter abzugeben.