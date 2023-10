"Extrem verärgert und enttäuscht": Youssoufa Moukoko wohl unzufrieden mit Situation beim BVB

Die Situation von Youssoufa Moukoko beim BVB ist schwierig. Das stört den Youngster.

WAS IST PASSIERT? Youssoufa Moukoko ist über seine aktuelle sportliche Situation beim BVB offenbar "extrem verärgert und enttäuscht". Das berichtet die Bild-Zeitung.

Trotz überzeugender Trainingsauftritte erhält der 18-Jährige kaum noch eine Chancen von Dortmund-Trainer Edin Terzic, sich zu beweisen. Eine Leihe im Winter werde deshalb immer wahrscheinlicher, heißt es in dem Bericht weiter.

WAS IST DER HINTERGUND? Moukoko kommt in dieser Saison einfach nicht in Tritt, ist in der A-Nationalmannschaft und auch beim BVB außen vor. Der Stürmer bringt es bislang gerade mal auf 66 Pflichtspielminuten für Schwarz-Gelb und wartet immer noch auf einen Treffer.

WAS WURDE GESAGT? "Es ist eine Freude, zu sehen, wie torgefährlich er ist. Das einzige, woran wir immer arbeiten, ist, dass wir diesen Trainings-Eindruck von ihm ins große Stadion bekommen. Daran hapert es noch, dass wir ihn dort in die torgefährlichen Räume bekommen, dass er noch wichtiger wird für unser Spiel", sagte Terzic zuletzt.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der 18-jährige Stürmer stand in in dieser Saison lediglich sechsmal auf dem Rasen. Sein Vertrag beim BVB ist noch bis Ende Juni 2026 datiert.