BVB: Warum ist Marco Reus nicht mehr Kapitän?

Marco Reus ist in der Saison 2023/24 nicht mehr Kapitän des BVB - ab sofort übernimmt diese Aufgabe Emre Can bei Borussia Dortmund. Warum?

Oftmals wurde in der Vergangenheit bei Borussia Dortmund die Mentalitätsfrage gestellt und Kritiker warfen der Mannschaft von Trainer Edin Terzic vor, ihr würde ein echter Leader, ein echter Anführer fehlen. Normal geht der Kapitän einer Mannschaft voran, beim BVB war dies in der Vergangenheit Offensivspieler Marco Reus.

Doch zur Saison 2023/24 ist Marco Reus nicht mehr Kapitän der Schwarz-Gelben, diese Aufgabe hat mittlerweile ein anderer Spieler übernommen. Doch warum ist Marco Reus nicht mehr Kapitän des BVB? GOAL klärt auf.

Getty Images

Marco Reus ist in der aktuellen Saison nicht mehr Kapitän des BVB - dies ist aber nicht etwa der Fall, weil er von Trainer Terzic oder dem Mannschaftsrat abgesetzt wurde oder weil sich Reus etwas zu Schulden kommen hat lassen - der Hintergrund ist ein komplett anderer.

Der Rücktritt von Marco Reus als BVB-Kapitän

Denn Reus verzichtete für die Saison 2023/24 freiwillig auf das Amt als Kapitän beim BVB und trat als Mannschaftsführer zurück. Dies machten er und der Verein Anfang Juli in einer offiziellen Mitteilung auch öffentlich.

"Ich hatte im Urlaub sehr, sehr lange Zeit, um nachzudenken. Ich habe mich entschieden, die Kapitänsbinde weiterzugeben. Ich habe gestern sowohl Edin Terzic als auch Sebastian Kehl (Sportdirektor) darüber informiert", erklärte Reus in einem Statement.

"Ich durfte die Binde fünf Jahre voller Stolz und voller Ehre tragen. Danke für die wundervolle Unterstützung in den letzten Jahren. Jetzt wünsche ich natürlich Sebastian und Edin, dass sie einen sehr guten Nachfolger finden. Da bin ich mir sicher."

Warum ist Marco Reus nicht mehr BVB-Kapitän?

Über die Hintergründe des Rücktritts von Marco als Kapitän von Borussia Dortmund und den freiwilligen Verzicht auf das Amt kann nur spekuliert werden. Laut der Bild ist einer der Gründe allerdings die Tatsache, dass Reus nicht mehr als Sündenbock für Niederlagen des BVB verantwortlich gemacht werden wollte.

Auch Reus wurde in der vergangenen Saison oftmals die Frage nach Problemen mit der Mentalität gestellt, woraufhin der Spieler in Interviews zunehmend genervt und angesäuert reagierte. Die verpatzte Meisterschaft am letzten Spieltag mit dem Remis gegen Mainz soll dann der Tropfen auf den heißen Stein gewesen sein.

BVB: Wer ist Nachfolger von Marco Reus und neuer Kapitän?

Für Reus musste also ein Nachfolger gefunden werden und neuer Kapitän des BVB für die Saison 2023/24 ist Emre Can, sein Stellvertreter Grego Kobel. Can steht damit neben Reus in einer Liste mit Spielern wie Marcel Schmelzer, Mats Hummels, Sebastian Kehl, Christian Wörns, Stefan Reuter oder auch Michael Zorc.

Getty Images

Alle BVB-Kapitäne seit 1997